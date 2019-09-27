中裕愛滋病新藥獲歐盟藥證 最快年底銷售添營運活水

中裕 (4147-TW) 今 (27) 日宣布，愛滋病新藥 TMB-355、商品名 Trogarzo 獲歐盟執委會核准上市，預計今年底或明年初開始銷售，法人表示，愛滋病新藥在美國銷售持續暢旺，加上取得歐盟新藥證，今年營收可望突破 8 億元。

中裕指出，Trogarzo 是一種治療愛滋病的單株抗體蛋白質藥物，目前靜脈注射 (IV) 劑型，已獲美國 FDA 及歐盟 EMA 上市核准；靜脈推注 (IV Push) 劑型，則進行臨床三期試驗及新藥查驗登記審查，預計 2020 年完成。

展望後市，董事長張念原日前表示，愛滋病新藥 TMB-355 屬於高額藥品，一顆藥定價 3.5 萬元起跳，1 名病患 1 年至少要花 10 萬元，目前美國市場每年可貢獻 4000-5000 萬元營收，占整體營收 52%。法人表示，自愛滋病新藥上市後，銷售動能強勁，未來加上歐洲市場，可望延續銷售動能。

中裕 8 月營收 8544 萬元，創新高，月增 51.45%，年增 2.6 倍；累積前 8 個月營收 4.25 億元，年增 4.69 倍；第 2 季稅後虧損 8358 萬元，較去年同期轉虧，每股虧損 0.33 元，上半年稅後虧損 1.73 億元，較去年同期轉虧，每股虧損 0.69 元。