美企客戶虧損+伊朗供貨受阻 泰博今年營運落底 明年緩步回溫

血糖檢測廠泰博 (4736-TW) 今年因認列美國客戶虧損、美國制裁伊朗供貨也受阻，加上內部調整製程影響，法人預期，今年營運落底，明年將反彈回溫。

泰博表示，代工美企客戶血糖檢測機，對方指定使用華為零件，不料美中貿易戰影響下，華為零件供貨卡關，造成呆帳認列信用減損 5600 萬元，已在上半年認列完畢。

此外，美國制裁伊朗，也造成泰博無法供貨至伊朗地區，法人表示，泰博失去伊朗及美企客戶 2 大領域營收，初估至少損失逾 2.5 億元。

產能方面，泰博指出，今年初為提升零件效能，重整生產製程，造成第 1 季試片生產率下滑，從第 2 季開始良率已逐漸回升至近 70%，其中，金屬電極試片出貨量可望突破 150 萬盒，年增 30%，但下修碳電極試片及血糖機，分別出貨量約 2200 萬盒、350 萬台。

展望今年，泰博表示，因美國、伊朗市場受到影響，預期今年營運落底，不過在試片良率提升下，客戶信心也逐漸回升，明年營運可望回溫，法人表示，第 3 季營收可望較第 2 季小幅成長，第 4 季則力拚持平第 3 季。

泰博 8 月營收 3.57 億元，月減 4.8%，年減 1.85%；累積前 8 月營收 27.19 億元，年增 0.77%；第 2 季稅後純益 1.3 億元，季減 2.2%，年減 39.8%，每股純益 1.55 元；上半年稅後純益 2.64 億元，年減 27.2%；每股純益 3.13 元。