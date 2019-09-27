9月CCI調查 購買耐久性財貨指標創近4年新高

中央大學台灣經濟發展研究中心今 (27) 日公布 9 月消費者信心指數 (CCI)，調查的總數為 80.86 點，較上月上升 1.12 點，本次調查的 6 項指標中，有 2 項下降，以「未來半年國內就業機會」下降較多，反映 8 月失業率創近 2 年新高的影響，不過，「未來半年購買耐久性財貨時機」則是逆勢衝高，創 2015 年 10 月以來高點，反映台商回流優於預期，帶動民間投資。

台經中心指出，本次調查下降幅度最多的指標為「未來半年國內就業機會」，調查結果為 89.70 點，月減 4.3 點，其次為「未來半年投資股票時機」65.1 點，月減 0.1 點。

而上升幅度最多的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」，來到 102.25 點，較上月一口氣上揚 10.6 點；其次分別為「未來半年國內物價水準」51.25 點，月升 0.25 點；「未來半年家庭經濟狀況」90.50 點，月升 0.15 點；「未來半年國內經濟景氣」86.35 點，也較上月略上揚 0.1 點。

從絕對水準來看，6 項指標有 5 項偏向皆悲觀指標，僅「未來半年購買耐久性財貨時機」為樂觀，台經中心說明，購買耐久性財貨指標是 2015 年 12 月以來首次轉為樂觀。

另外，「目前健康狀況」指標上，調查結果為 123 點，較上月的調查結果下降 6 點，但仍顯示民眾對自身健康狀況樂觀；「預期健康狀況」指標為 105.7 點，月減 3.9 點，也呈現樂觀。