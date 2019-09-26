泰宗治肝癌新藥獲美孤兒藥資格 有助進軍美國市場

泰宗 (4169-TW) 宣布，治療肝癌的多肽新藥 PTX-9908，經美國食品藥物管理局 (FDA) 認定為孤兒藥，未來可獲主管機關更多的協助，及市場專賣保護期優惠措施，除原本的大中華地區銷售外，也將有助進軍美國市場。

泰宗指出，中期肝癌患者最常使用的治療方法為肝動脈栓塞術，據統計，每年約有逾 2000 件手術，占整體肝癌手術的 25%，不過在臨床實務上，肝動脈栓塞術雖然能達成控制腫瘤目的，但復發率高。

泰宗表示，中期肝癌患者進行栓塞治療後，若以 PTX-9908 合併治療，期望具有阻斷血管新生、抑制腫瘤細胞轉移及改變腫瘤免疫微環境的效果，除減少復發機率，也能提高治癒機率。

PTX-9908 分別在今年 3 月取得美國 FDA、今年 6 月取得台灣 TFDA 核可執行 PTX9908 合併栓塞術治療中期肝癌的一 / 二期臨床試驗，如今更獲美國認定為孤兒藥，未來在市場專賣保護期等有相關優惠措施，對進軍美國市場有所助益。

泰宗 8 月營收 4208 萬元，月減 15.16%，年增 29.9%；累積前 8 月營收 3.65 億元，年增 4.75；第 2 季稅後純益 261 萬元，年減 81%。