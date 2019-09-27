弘毓多元主動照護 「給弱勢一把釣竿」

台灣的弱勢團體需要更多關心與資源支撐，弘毓基金會長期關懷遲緩兒早療、新住民二代青年、新移民女性就業等議題，在不同面向提供主動照護與諮詢服務，期盼能將真正有效的協助，落實至需要的人手上，解決生、養、教育甚至適應環境的問題。

針對遲緩兒議題弘毓基金會主任梁斐芸表示，孩子的腦力發展隨著「年紀越大越固定」，「0 至 6 歲是發展黃金期、效果是 6 歲以後 10 倍，許多孩子的潛力可以在此時獲得最大啟發，因此我們積極推早期療癒。」

「遲緩兒有些是動作不完全、有些是語言不發達、有些介於好動跟過動之間，專注力較差，容易有情緒問題，我們必須針對不同情況，給予適當的確切協助。」由於遲緩孩童年紀尚幼、跟在父母身邊，基金會社工、老師常利用家中隨手可取得的物件做成玩具、教具，讓玩具也能成為另類的「醫生」資源。她分析，目前大台中地區已經有很好的通報網絡，加上幼兒園有初篩、讓老師自己根據評分篩選，幾個月後基金會再進行複測或到大醫院進行評量。

弘毓攜手企業，讓遲緩兒及社區兒童體驗超商捕貨、清潔。(圖 / 弘毓基金會提供)

其次，新住民青年常對於媽媽母國文化的認同感、以及血統常有自我認同的混淆，梁斐芸認為，這個階段的青少年最需要同儕的肯定，礙於台灣民眾普遍認為東南亞屬於落後國家，保守的台灣家庭長輩常要小孩不要學習東南亞的文化；但小孩在外型、樣貌都有東南亞特徵，換個方式溝通，若小孩與媽媽較親密，小孩通常更認同具有兩邊文化優勢。

「我們已經辦了 4 年的青少年團，採取團體上課、活動方式，去強調自信心建立，認識自己跟接納自己，包括去認識媽媽母國文化的優點，甚至在青少年之間進行交流，活動為期 5 天，活動包括打漆彈、戶外體能挑戰設施，讓青少年發掘自己的優缺點。」梁斐芸分析，基金會輔導的有孩子在獲得輔導下，不少孩子在青年階段一直參與到大學，甚至有孩子考上台大。

弘毓基金會負責輔導大台中地區的新移民女性就業至今已 12 年，梁斐芸表示，早期新移民女性容易遇到居留證、學歷認證、語言不通等問題，過去只能低社經地段的工作，例如幫傭等等，「但她們在母國可能是工作能力非常好，我們協助他們發揮所長，或者改善家中經濟狀況。」

配合新南向政策，弘毓基金會訓練新移民女性進入警察局、法院、移民署、衛生所等等公署機關，協助辦理翻譯人員訓練認證，口試、筆試，再請台中市政府給予合格證書。有了證書，進入一般公司行號就相對容易，找工作的範圍就變得很廣。

梁斐芸直言：「我們很希望社區民眾、老闆可以知道，基金會也提供語言訓練幫助外籍移工『在職訓練』，可以配合新南向政策擔任翻譯、談判人才，讓新住民能力可以對台灣社會有貢獻。」

鉅亨溫暖送愛心活動延續至第 14 個年頭，實踐企業社會責任，今年積極關懷失親、身障及偏鄉孩童，將善款捐助給需要的社福機構，協助其推展計畫，希望「一份愛心、一份希望」，透過傳媒力量拋磚引玉，期待更多人加入扶幼行列，響應公益。