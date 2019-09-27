影／失能並非老人專利 失能險vs長照險 你買對了嗎？

失能照顧險並非老年人的專利險，人生中難免遇到大大小小的事故，若因意外或疾病導致失能，醫療照護費及生活開銷都是沉重負擔，必須及早規劃保障。那麼失能照顧險與長照險有何不同？哪些人適合投保？鉅亨〈盤後下午茶〉邀請中國信託台灣人壽宏暘通訊處處經理林燕華分享其重要性。

台灣政府啟動長照 2.0 後，許很多人的觀念停留在長期照護險，然而這近幾年保險公司推出了失能照顧險後，一般民眾就把長照險和失能險畫上等號，認為只有高齡者才適合失能險，但依市場上申請理賠狀況並非如此。

林燕華表示，申請失能理賠者有近六成在 48 歲以下，正處於中壯年，普遍也是家庭的經濟支柱，此外，也有個案是 6 歲孩童，因染腸病毒導致雙腳無法行走，符合失能險理賠條件。從上例可得知，「失能」並非高齡者專利，在保險規劃上應等同壽險、意外險、醫療險一樣納入保單中。



失能險與長照險最大的不同之處在於，長照險理賠門檻較高，需有醫生開立巴氏量表符合後方可申請，失能險的理賠範圍較為廣寬，也不需要巴氏量表做評斷，只要醫生判定符合失能等級表資格，就能申請理賠，適合各年齡層。一旦失去工作能力，無法工作維持收入來源，生活需他人協助，失能險能夠幫助你支出未來的照護費、日常生活開銷，分擔家庭經濟壓力。

林燕華指出，如果年輕人因為預算上的考量，可以選擇失能定期險要補足不夠的地方，也建議以 50% 終生型、50% 定期型做為分配，才能因應未來通貨膨脹。林燕華也提到亞洲人特別喜愛還本型的險種，失能險也有還本型的，但是建議大家還是要把保險、儲蓄分開，讓保障更完整。

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