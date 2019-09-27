憨兒送餐關懷部落兒童 一份愛心翻轉兩個生命

打破一般人對於「智能障礙」的刻板印象，「憨兒」在經過特定的訓練後，在特定的領域內可能都比一般人更專注、反應更快，更能帶給溫暖的鼓勵力量；喜憨兒社會福利公共事務處處長胡玉芳表示，憨兒雖然動作較慢、但不怕重複且具有耐心的特質，讓負責在烘焙坊、餐廳接待的憨兒獲得不少顧客的正面肯定，「尤其在 88 風災後、我們開啟了第一次憨兒送餐到偏鄉的活動，這樣的感動也讓我們延續至今，透過『一份愛心帶來兩份感動』，希望能讓社會大眾更認識我們。」

透過憨兒的生命教育，讓社會了解憨兒「可以教一般人事情」。(圖 / 喜憨兒基金會提供)

胡玉芳表示，喜憨兒社會福利成立 1995 年，廣泛輔導憨兒從事高社交的職種；基金會透過協助憨兒設計 SOP 的工作流程與工具、讓憨兒專注完成工作，一般人反而不用一直問他們，憨兒甚至比一般人更細心。「憨兒一旦在工作上了軌道後，就會變得專注而堅持。」

他分析，南部地區的加油站長說加油站工作辛苦，一般年輕人難以堅持；「憨兒們會記住客人的名字、喜好，會與客人聊天，常常第一眼先關心客戶的身體狀況才開始服務。每個憨兒常是家中的經濟支柱，月薪 3 萬元已經是很大的鼓勵，他們很珍惜。」

同樣身為弱勢，憨兒卻能主動送暖給偏鄉關懷物資缺乏的兒童，胡玉芳笑說，在許多企業支持下，基金會在南部成立了一個憨兒童軍團協助送餐，透過憨兒的生命教育，讓社會了解憨兒「可以教一般人事情」，「不只企業會參與送物資、演講，學校的老師更會教育偏鄉小朋友『憨兒哥哥姐姐都來看你們了，你們長大後要記得回饋社會』，憨兒機構、企業以及偏鄉部落三方產生良好化學作用。」

此外，喜憨兒基金會與大學研究團隊合作，開發出入口即化的「酵素固態食品」，完整保留食物外觀與色、香、味，相當適合年長者食用，目前已在新竹餐廳接單訂做，未來將會導入基金會的冷凍食品、定期由憨兒送餐給予獨居、弱勢老人，讓憨兒能夠為社會帶來更多溫暖。

鉅亨連續第 14 年的溫暖送愛心活動，總計幫助超過 20 個社福機構團體，持續歷年的愛心專案精神，不僅回饋捐贈的贊助企業，更實際將善款給需要的社福團體，協助推動計畫，期望透過傳媒影響力，號召更多人響應公益。