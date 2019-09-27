紐約匯市—美元獨強 直逼年內新高！歐美政治緊張 歐元破2年新低

週四 (26 日) 美元指數上漲 0.17% 至 99.209，不僅為連續第二天上揚，更接近年內高點 99.38 的水準。儘管本周美國總統川普遭彈劾調查，中美貿易協議的消息陰晴不定，不過美元仍保持彈性持續墊高。

美國公布第二季 GDP 終值為 2.0%，符合預期。在中美貿易消息面部分，中國已經採購大規模的大豆與豬肉，且表示為 10 月份雙方的會晤做好準備。

在川普彈劾調查方面，有吹哨者舉報川普相關文件，稱收到多個內部消息，指出川普試圖用權力要求其他國家干預 2020 年大選。

FXTM 外匯分析師認為，儘管美國發生川普彈劾調查事件，但多重因素仍持續推升美元。英國面臨脫歐政治危機，歐元區逼近衰退水準，成熟國家的債券殖利率仍非常低迷，投資者希望將資金放在安全的地方，因此，美元繼續鞏固其作為主要避險貨幣的地位。

USD INDEX 15 分鐘線 (來源: Trading Economics)

歐元兌美元於前日跌破 1.1 關卡後，再度下跌 0.2% 至 1.0919，不僅刷新 2019 年新低紀錄，盤中更一度來到 1.0908，一舉創下 2017 年 5 月以來最低水準。

世界貿易組織 WTO 裁定，歐盟違反補貼空巴，將允許美國祭出 75 億美元的補貼性關稅。市場認為，歐美雙方的關稅戰短期內將再度升級，除了商用客機，咖啡、農產品等其他產業也可能將是戰場。

FXSTREET 分析師預期，大西洋兩岸的政治緊張情勢加劇，加上歐元區本身經濟前景不樂觀，對歐元持續帶來下行壓力。預期今年歐元都將在 1.1 水準左右，難有大幅上漲空間。

EUR/USD 日線 (來源: Trading Economics)

英鎊對美元下跌 0.23%，為連續第二天修正，英國總理強生要求再一次暫時關閉議會的動議，但週四議員投票反對，已 306 票隊 289 票反對修會。議員們多數認為，英國於 10 月底即將脫歐，此關鍵時期不該休會。英國脫歐前景仍充滿不確定性。

截至週五 (27 日) 台灣時間 5：00 價格：

美元指數來到 98.200。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.0919 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2322 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6748 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3265 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 107.83 日圓。