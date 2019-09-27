川普推特連發：繼續推進彈劾案調查 美股就將崩盤

美國總統川普 (Donald Trump) 週四 (26 日) 推特連發，表示若眾議院民主黨人繼續推進「電話門」彈劾案之調查，美股就將迎來崩盤，並且美國經濟將很可能從現在的樂觀場景，掉頭急墜。

川普週四 (26 日) 在推特發文表示：「如果他們真這樣做 (繼續推進彈劾案調查)，市場將會崩盤。」川普並稱，民主黨的彈劾調查是美國政治史上的最大騙局。

圖片：川普推特

圖片：川普推特

週四 (26 日) 同日，美國眾議院公布了「電話門」的吹哨者舉報文件，該文件指出，川普透過白宮權力，要求外國勢力干預 2020 年美國總統大選 ，並施壓國外調查川普的政治對手，川普私人律師朱利安尼 (Rudy Giuliani) 是此事件的核心人物，另外美國司法部長巴爾 (William Barr）) 可能也牽涉其中。

此前一日週三 (25 日) 白宮公佈了川普與烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskiy) 的通話記錄，證實川普的確要求澤倫斯基調查前副總統拜登 (Joe Biden) 的兒子有無醜聞；拜登是 2020 年美總統大選民主黨的熱門候選人之一，也是川普主要競爭對手之一。

而目前眾議院在議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 的領軍之下，正在繼續推進針對川普「電話門」之彈劾案，但目前彈劾案發產在市場看來，情況仍舊遠遠不夠明朗。

投資機構 Tallbacken Capital Advisors 執行長 Michael Purves 表示，「現在不能依據這些政治消息做交易，這是不可能的，現在情勢發展仍有許多可能性，讓人不得不忽視這些消息，繼續按照自己的方式來投資。」

週四 (26 日) 川普的彈劾案還在持續進行，美國國家情報局代理局長 Joseph Macguire 在眾議院情報委員會就吹哨者的舉報信，向國會作證詞陳述，該舉報信內容與川普 7 月 25 日與烏克蘭總統澤倫斯基的通話有關。