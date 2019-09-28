打通175國法幣渠道！幣安攜手Koinal 讓用戶「刷卡買幣」

加密貨幣交易所幣安昨（25）日公告稱，已跟英國支付處理商 Koinal 達成合作關係，即日起開放全球 175 個國家和地區的用戶使用 Visa、萬事達信用卡和簽帳金融卡來購買加密貨幣。

公告指出，幣安用戶可透過 Koinal 購買 5 種主流加密貨幣，包括：比特幣（BTC）、以太幣（ETH）、萊特幣（LTC）、瑞波幣（XRP）和 Bitcoin Cash ABC（BCHABC）。為此，Koinal 將對每筆交易收取 2.5％ 的費用，而用戶所購買的資產平均則須耗時 5 至 20 分鐘才能到帳。

值得注意的是，Koinal 的支付處理平台受限於多國銀行政策，目前不支持由以下國家的銀行卡：中國、俄羅斯、美國、台灣、越南、玻利維亞、哥倫比亞、厄瓜多爾、阿爾及利亞、孟加拉國、印尼、約旦、吉爾吉斯斯坦、摩洛哥、尼泊爾、沙特阿拉伯、伊朗、巴基斯坦和柬埔寨。

針對這次合作，幣安執行長趙長鵬表示，「賦予大眾在法幣和加密貨幣之間輕鬆轉換的自由，是加密技術進一步邁入主流的關鍵。隨着區塊鏈產業逐漸成熟，連接這兩個世界的需求也將隨之增長」。

這篇文章 打通 175 國法幣渠道！幣安攜手 Koinal 讓用戶「刷卡買幣」 最早出現於 區塊客。

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