華為有自製晶片實力 為何仍向高通採購？

華為在推出全球第一顆 5G SoC 整合晶片麒麟 990，顯示出華為在高階晶片設計上已有大幅度的進展。但高通 CEO 在昨 (24) 日接受陸媒專訪時表示，已經向華為重新供貨，並在最大可能性之下持續銷售產品給華為。但在「國產替代」口號下，華為為何還需要向高通購買晶片？

(圖片: AFP)

以現在科技產品應用層面越來越多元，使得晶片技術的組成、使用場景需求非常複雜，不太可能單一廠商在所有的領域都擅長。

採用別的廠家的晶片平台，實際上也是在終端產品上借用和發揮同行晶片的競爭優勢，也是近距離學習同業技術長處和經驗的有效方法。

華為的 IC 設計起步較晚，雖然這幾年有不俗的成長空間，但綜合實力與產品線豐富度與高通、英特爾等還有差距。

至於在手機方面，華為這幾年的中高階產品線均採用自家的麒麟晶片，但入門和中階產品還是會選擇高通，例如以累計銷售量超過 1500 萬台的榮耀 8X 系列，搭載的就是驍龍 636、驍龍 660 兩個版本。

至於在智慧手錶、NB 方面，華為目前也都是採購高通和英特爾的晶片，如今年 4 月發布的華為 MateBook E 搭載的就是驍龍 850 處理器。

另外一方面，半導體行業技術門檻高、產品反覆運算快、競爭異常激烈，無論哪家公司都不敢保證自己的每一代產品都是成功的。

如果某一款主力晶片在使用時出現問題，臨時更換時間肯定來不及，同時會錯過寶貴、短暫的產品推出黃金期，這在競爭殘酷的手機產業將得不償失。

因此，不把雞蛋放在同一個籃子裡，同時採用別家的晶片及方案，是業界通行的做法。當然不光華為這樣做，擁有自己晶片業務的三星也是如此。所以保持良好的商業關係，維護同業間溝通管道，就是屬於商業政治學的一環。

此外，高通無法與華為在「某種程度」有生意上的往來是「被迫」，並非主動意願。若沒有美國「封鎖華為」禁令，相信絕大多數美國企業均樂意與中國企業做生意。

而華為創辦人任正非也表示，華為永遠對美國公司充滿敬意，並強調：「我們永遠都會擁抱美國公司」。