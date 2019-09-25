今年A股掀庫藏股熱潮 突破千億人民幣可期

今年以來，A 股多家上市公司紛紛祭出庫藏股計劃，掀起一波庫藏股熱潮。根據統計資料顯示，截至 9 月 24 日，已有 313 家 A 股上市公司完成庫藏股計劃，金額達人民幣 986.64 億元。

(資料來源: wind) A 股歷史上的三次庫藏股熱潮均發生在市場相對低檔的區間

分析指出，今年 A 股上市公司積極進行庫藏股政策原因主要有三點：第一，上市公司估值優勢仍在；第二，上市公司對自身長期營運有信心；第三，市場流動性比去年相對寬鬆。

(資料來源: wind) 營運能力強的企業庫藏股意願較高

對於今年上市公司庫藏股金額已超過去年全年水準，中國金融研究院認為，隨著改革的持續加強，金融業加速對外開放，中國資本市場的發展前景更加看好，預計第四季會刺激更多公司加入庫藏股行列，今年的庫藏股規模有機會超過千億人民幣。

東方證券更樂觀的表示，依照年初以來 A 股上市公司定下的庫藏股政策，及已執行的股票成交均價計算，今年各上市公司庫藏股計劃為市場帶來的增量資金可望突破人民幣 1500 億元。

盤古智庫指出，今年上市公司大規模買回自家股票，向市場傳達公司股價低估訊號，此舉能夠增加投資人信心，並使股票價格回歸到合理價值。

另一方面，政府政策的刺激也是使今年庫藏股更為活躍的因素。今年年初，上交所、深交所公布「上市公司回購股份實施細則」，就為了使企業執行庫藏股政策時能更靈活與便利。

業內人士表示細則的修訂，目的除了落實公司法修改決策外，也反映政府支持企業從事庫藏股行動。