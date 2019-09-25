歐洲金融業吹寒風 今年全球銀行業裁員人數近6萬人

據報導，全球銀行業在今年已宣布的裁員人數接近 6 萬人，並且其中幾乎大部分的裁員都在歐洲地區。

近期以來，歐洲地區的負利率和經濟放緩促使包括德國商業銀行 (Commerzbank) 在內的放貸機構加快了成本削減的步伐。德國商業銀行在上週表示，計劃將裁員 4,300 人，深化了三年前開始的組織重整。這也使得今年全球銀行業的裁員總人數達到了 58200 人，其中更有 90% 的裁員發生在歐洲地區。

這項數據突顯了歐洲金融業的弱點，分析師認為，該地區必須面對銀行業的分散化、經濟成長放緩和已經持續了 5 年多的負利率相關問題。此外，美國和中國之間持續延燒的貿易戰也為該地區的出口造成損害，並迫使歐洲地區中央銀行將利率進一步下調至零以下。儘管有部分人士預期利率最終將開始上漲，但今年恐仍將受到挫敗。

比大多數大型經濟體，德國更依賴出口，德國銀行的裁員總數因此名列前茅。德意志銀行 (Deutsche Bank AG) 目前正計劃在 2022 年之前解僱 18,000 名員工，以降低成本損失。另一方面，西班牙、英國和法國的裁員人數也接近幾千人，主要是為了支撐獲利能力。

歐洲金融業似乎正吹著寒風，在先前，由於過去幾季獲利不佳，瑞士最大銀行瑞銀集團 (UBS) 也傳出將重整投資銀行部門，並裁員上百人，以改善營運。法國第三大銀行也曾在 4 月份時宣布裁員 1600 人，主要都集中在銀行投資部門。