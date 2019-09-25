ARM：斷供華為不實 將持續授權後續架構

週三 (25 日) ARM、ARM 中國、華為海思在深圳舉辦了一場閉門會議，Arm 中國執行董事長兼 CEO 吳雄昂在會後的記者會上表示，華為和海思是 Arm 長期的合作夥伴，經過實體清單事件後，ARM 已經確認，不論是之前的 V8 架構還是後續架構，從架構的角度來說，ARM 都是來自英國的技術，可以向包括華為海思在內的中國客戶進行授權。

由於設計過程涉及美國原廠技術，英國半導體 IP 供應商 ARM 此前陷入斷供華為風波，但 ARM 中國發言人、市場負責人梁泉也再次強調，稱斷供華為是不實消息，ARM 將會持續授權後續基礎架構予陸企，其中也包含華為。

梁泉表示，部分媒體報導 ARM「斷供華為」新聞不實，梁泉指出，華為事件發生後，ARM 中國便積極推進和 ARM 總公司、華為海思的三方溝通，以釐清業務合作是否合乎規範，這段期間也有持續出貨 ARM 架構智慧產品。

此外，ARM 最近已確認，無論是 V8 處理器或是後續基礎架構，都是基於英國的技術，皆可向中國企業包含華為進行授權，強調 ARM 與華為的合作不會受當前形勢影響。

目前華為暫未做出任何評論。

2002 年至今，ARM 於中國上海設立分公司已超過 15 年，這段期間支持當地企業發展智慧型手機、平板電腦、人工智慧、車用電子等領域，且有超過 95% 的國產系統晶片是基於 ARM 架構，ARM 對於中國晶片產業的重要性不言而喻。

在自主研發部分，ARM 中國去年研發出人工智慧軟硬體平台—周易，期望以此作為立基點，持續推動中國晶片技術朝向成熟邁進。目前，ARM 中國分公司員工數量已超過 500 人，仍在持續招聘中，且大部分為研發工程師職缺。

除了 ARM 表態支持華為，高通 (Qualcomm) 執行長 Steve Mollenkopf 近日表示已向華為重啟供貨，同時將持續確保未來供貨穩定。