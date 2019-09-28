美立法者二問Libra是否屬證券？SEC主席聽證會上拒絕斷定

美國眾議院金融服務委員會 9 月 24 日召開聽證會，旨在向美國證券交易委員會（SEC）詢問有關加密貨幣以及 Libra 的監管策略等問題，由 SEC 主席 Jay Clayton 攜領委員 Robert Jackson、Elad Roisman、Allison Lee 和「加密教母」Hester Peirce 全員出席聽證會。

眾議院金融服務委員會主席 Maxine Waters 開場時先就 SEC 的監管活動進行廣泛敘述，接著直接點名 Libra 稱，「Facebook 正在試圖建立一個將與美元競爭的全球金融體系」、「作為華爾街警察，SEC 並未妥善履行職務，沒有對 Libra 採取任何行動，法規也不完整，現行《證券法》對 Libra 而言根本行不通， SEC 需要更好的工具」、「我希望 SEC 能將 Libra 納入監管」。

資深共和黨眾議員 Patrick McHenry 則是認為，美國政府過去兩年所投入的監管成本不低，但市場卻並未因此相得益彰，而在這方面，SEC 的主要職責恰是「保護投資者；維持高效、有監管的市場；推動資本形成」，因此他「希望 SEC 能盡快排除監管上的障礙」。

緊接著，SEC 委員以及主席分別致證詞。 Robert Jackson 堅決支持提高公司政治支出的透明度，以及為消費者和投資者提供更大的透明度。Hester Peirce 對「用權利推翻投資者的偏好」表示擔憂，她說，「SEC 的職責不是為投資者下決策」，她還強調「監管謙遜」的重要性，即「無時無刻都要自我反省，正在做的事情是否正確」，除此以外，SEC 還需要與投資者、企業和其他監管機構，例如：商品期貨交易委員會（CFTC）合作。

Elad Roisman 則表示，「市場誠信是我們的首要任務」，而 Allison Lee 較為關注近年有越來越多的私募開始介入市場。最後，Jay Clayton 在證詞中對 SEC 在 IT 和網路資安方面的最新表示讚賞，但他警告說，「毫無疑問，目前仍然存在巨大風險」。

值得注意的是，國會議員 Brad Sherman 在會上也表示，「我認為 Libra 很明顯算是一個共同基金，Mark Zuckerberg 可能很有錢，但是他沒有權力印刷更多錢，可一旦發行 Libra，他將擁有這種權利，我覺得 Libra 更合適的名字應該是 ZuckBuck，請 SEC 阻止他們這麼做」。

以下為重點問答節錄：

1. 美國國會金融委員會主席 Maxine Waters：對於 Libra 將帶來的風險，你怎麼看？

SEC 主席 Jay Clayton：Libra 讓更多人關注到加密資產。我不會專門針對某個特定資產進行評論，加密資產有好處，也有風險。其形式和證券、支付系統等一致，但是監管方式卻不盡然相同。

2. 美國國會金融委員會主席 Maxine Waters：SEC 對 Libra 及其數位錢包 Calibra 是否有採取任何行動？

SEC 主席 Jay Clayton：SEC 正在尋求更廣泛的數位資產監管。

3. 資深共和黨眾議員 Partick McHenry：根據你們目前對 Libra 項目的分析，Libra 只是一個概念、一紙白皮書，你們覺得 Libra 是證券嗎？

SEC 主席 Jay Clayton：我無法在此時此地就判定 Libra 是否屬於證券，這必須得根據資產如何運作來決定。如果你想用數位資產為一個項目籌集資金，並且藉此獲得收益，那麼，這聽起來很像是證券。

4. 國會議員 Emanuel Cleaver：Facebook 曾聲明，在未解決監管問題的情況下，不會貿然推出 Libra。SEC 是否已向 Facebook 表達擔憂？

SEC 主席 Jay Clayton：我們已有小組正在研究這個問題，不排除任何可能性。

4. 國會議員 Partick McHenry：繁瑣的監管只會讓美國距離創新越來越遠…… 對於加密貨幣而言，我們看到 Blockstack 已經獲得 Reg A 批准，你們是否覺得這家公司有穩固的生態系統？

SEC 委員 Hester Peirce ：我們有很多工作要做，我希望 SEC 能更具前瞻性，並且為 Blockstack 這類發行功用型代幣的公司創建一個「安全港」，因為目前運行的《證券法》並未真正解決這個問題。

5. 國會代表 Al Green：Libra 實際有兩個產品，Libra Coin 和 Libra Investment Token（投資代幣）。Libra 由 Libra Reserve 支撐，而 Libra Reserve 由 Libra Association 管理，Libra Association 的成員投資於 Token 來獲取收益，從這個角度來說，是否可將其認定為證券？

SEC 主席 Jay Clayton：你剛才的表述其實已經闡述了我們將要研究的問題。Libra Coin 和 Libra Investment Token 是否屬於證券，這還需要被進一步研究。如果把所有這些問題都糾結在一起，我們似乎很難對更廣泛的產品進行定義。

6. 國會代表 Anthony Gonzalez：對於加密貨幣，由於透明性的問題，現在的重心移到了新加坡、瑞士和英國。我有一個擔憂，很多公司選擇在海外運營，他們想等美國將監管等問題解決後，再考慮回到美國發展。我的問題是，什麼時候我們會有更具體的加密貨幣監管指導？SEC 現在採取什麼樣的行動達成目標？

SEC 主席 Jay Clayton：困難就在於每個項目都不同，我們已經有人在負責這些工作。

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