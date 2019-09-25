川普聯合國痛批中國 科技股市值暴跌 損失560億美元

美國總統川普週二 (24 日) 在聯合國大會上抨擊中國，玩弄全球貿易體系，呼籲世界貿易組織 (WTO) 需要徹底改革，應對中國和其他國家的作弊行為，並且宣稱不會接受對美國人民不利的「爛協議」(Bad Deal)，導致尖牙股 (FAANG) 淌血一片，市值蒸發 560 億美元。

代表科技股的尖牙股 (FAANG) 總市值暴跌，由臉書 (FB-US) 、蘋果 (AAPL-US) ；亞馬遜 (AMZN-US)；谷歌 Alphabet (GOOGL-US) 、 網飛 Netflix (NFLX-US) 等組成。

科技含量高的美股那斯達克指數跌幅最大，下跌 1.7%。尖牙股 (FAANG) 盤後同步下滑。

臉書、亞馬遜週二 (24 日) 收盤均下跌超過 2.5%。創下八月以來紐交所最糟糕的一日。 Netflix 下跌 4.4%，微軟下跌 1.5%。

蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.48%

Netflix (NFLX-US) 下滑 4.26%

臉書 (FB-US) 下滑 2.97%

(谷歌)Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.33%

亞馬遜 (AMZN-US) 下滑 2.45%。

美股那斯達克指數走勢 (圖片: 彭博社)

在川普向媒體平台，對一些投資人示警，表明大型美國科技企業將可能很快會受到聯邦調查局進行反壟斷調查後，股市跌盪。

前美銀美林證券交易員 Tom Essaye 表示：「這給了科技企業一記警鐘，他們從未有過這樣的風險，川普相信網路媒體公司相當強大，對他的政策或他的觀點可能並不特別有利。」

川普在演講中也談到了中美貿易緊張局勢，他說社交媒體平台正在取得「巨大力量」(immense power)，並說道自由社會不能讓大型社交媒體企業壓制人民的聲音。