〈川普遭彈劾〉放心！專家：市場歌照唱、舞照跳 只是過程顛簸一下

美國川普總統遭彈劾，這恐會擾亂市場並造成暫時的不確定性，但專家認為，最終市場仍將不會有太大改變。

美國眾議院院長佩洛西 (Nancy Pelosi) 週二 (24 日) 正式啟動美國總統川普彈劾調查，主因大量民主黨議員譴責川普濫用職權，涉嫌施壓烏克蘭總統調查拜登之子。

因彈劾議題，美股大幅下跌，但在川普發推特稱他將釋出與烏克蘭總統對話的全部解密記錄後，道指自低點反彈，然而佩洛西宣布正式啟動調查後，市場又再次下跌， S&P 500 和 Nasdaq 收一個月來最大單日跌幅，道指最終收低約 0.5%。

QMA 首席市場策略師 Ed Keon 認為，「從市場嚴格的角度來看，問題癥結在於彈劾有沒有可能成功，如果成功，那 (副總統) 彭斯政府會是什麼樣子，這又對 2020 年大選意味著什麼。」

Keon 認為，以參議院的組成份子來看，彈劾不可能成功，「就算全部都算進去，最終的結果也可能只是維持現狀，我不認為這對市場會有什麼大影響。」

但彈劾總統的過程可能造成兩黨間的爭執與立法拖延，這不利於市場。

Bannockburn 全球外匯公司全球市場策略師 Marc Chandler 表示，「我感覺這彈劾是擺在國家之上，我不認為這會成功，而且我也不認為國家落在後頭，就是增加了一些不確定性。民主黨可能會推進彈劾，但大眾不太喜歡彈劾，川普很有可能會連任，我認為市場偏好這樣，很多人認為川普實現了一些有利點——減稅、放寬管制和保守的判決。」

華盛頓基金會 (Fundstrat Washington) 政策策略師 Tom Block 認為，彈劾過程會反噬民主黨，就像當年彈劾柯林頓結果反讓共和黨受創一樣。

「我認為彈劾不會挫傷川普，市場只要想想，就會覺得這只是場邊秀，參院多數黨領袖 Mitch McConnell 和其群眾根本不會彈劾川普。川普對應這場彈劾戰根本游刃有餘。」

川普稱彈劾者根本沒看過通話記錄，完全是獵巫行動

「川普也不會避諱談到這，就像在攻擊希拉蕊、攻擊國會四人幫 (The Squad) 那樣，他根本不覺得做了什麼錯事，他都說了『我是打電話給他們了，那又怎樣？』他聊起這件事很自在，川普最大罩門不在這，而是他的支持者無法獲得醫療保險這點，在講到這實際問題時，他就結結巴巴了。」

瑞銀紐約證券交易所場上交易業務主管 Art Cashin 舉出當年因水門案而受彈劾的尼克森總統為例，當時市場對彈劾尼克森一事呈現負面反應。

調研機構 Strategas 分析發現市場對彈劾的預期比實際情況更糟。

「尼克森總統在 1973 年 10 月開除水門案事件特別檢察官 Archibald Cox 後，股市承受巨大壓力，而且當時還處於長期熊市的背景，當時上一回 S&P 500 高點在 1966 點。」

到彈劾尼克森的時候，市場已經解決了 1973 年的阿以戰爭、通膨大漲後的油價飆升，以及 Nifty Fifty 股票的崩潰，但在眾院開始彈劾時，股市承受的壓力更大。

柯林頓彈劾案時的特別檢察官史達 (Ken Starr) 對經濟或市場影響不大，雖然在他發布報告前的 6 週以來，S&P 下跌近 20%，但自眾院 1998 年 10 月 8 日啟動彈劾到 1999 年 2 月參議院否決彈劾案這段時間，市場上漲了 28%。

週二美期指走勢穩定，道瓊期貨指數 6 點上升 14 點，意味開盤上升 44 點， S&P 500 和 Nasdaq 100 期貨指數幾乎持平。