貴金屬盤後－ 川普UN抨擊中國 美9月消費者信心創新低 黃金持續三日漲勢  

週二 (24 日) 黃金維持連三天漲勢，創下三週來最高，由於川普在聯合國大會上抨擊中國，加上中東地緣政治情勢緊張，激勵黃金上行，美中貿易戰的擔憂和經濟影響，讓美 9 月消費者信心創下 1 月以來新低位，美國 9 月諮商會消費者信心指數公布，該指數由 134.2 下滑至 125.1。

長達 14 個月的貿易戰現曙光，美國財政部部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 週一表示，他與美國貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 兩週內 (雙十節左右) 將在華府會見中國國務院副總理劉鶴，意味兩大國協議終於有些進展。

然而川普週二在聯合國大會上發表強硬談話，抨擊中國玩弄全球貿易體系，呼籲世界貿易組織 (WTO) 需要徹底改革，應對中國和其他國家的作弊行為，並且宣稱不會接受對美國人民不利的「爛協議」(Bad Deal)，似乎增添中美貿協的不確定性。

國際情勢方面，英國最高法院週二 (24 日) 裁定，英國首相強生 (Boris Johnson) 暫停國會運作舉措違法，目前尚不清楚該裁決對於 10 月 31 日的脫歐帶來何種影響。

黃金日線走勢 (圖片: Investing)

12 月交割的黃金上漲 7.55 美元，或 0.49%，金價以每盎司 1539.05 美元作收。根據 FactSet 數據，為黃金自 9 月 4 日以來的最高交易價，本周初以來，黃金價格已上漲近 2%，為表現最佳的一週。

12 月交割的白銀下滑 5 美分，或 0.25%，收於每盎司 18.70 美元。根據 FactSet 的數據，黃金和白銀的價格均創下兩週以來最高交易價。

未來展望

Sevens Report Research 共同編輯 Tyler Richey 表示「金價已落在 1500 美元和 1560 之間的廣泛交易區間」他補充道，「鑒於中美、伊朗、英國脫歐，以及北韓等不穩定國際情勢，市場避險情緒仍在，我們預計未來幾個月和幾個季度黃金還會繼續上漲。」

金價在過去六週內一直在 1485 美元的支撐位和 1555 美元的阻力位之間盤整。週二 (24 日) 川普對伊朗和中國的猛烈抨擊，推動期貨黃金和現或黃金價格，向每盎司 1550 美元的方向發展。

然而，一些分析師對黃金前景表示不樂觀，由於聯準會再次降息後，美元仍然堅挺，黃金通常被視為美元的替代選擇。

其他貴金屬

Comex 顯示，10 月鉑金上漲 0.6 美元，或 0.06%，至每盎司 961.10 美元；12 月鈀金上漲 19.9 美元，或 1.22%，報每盎司 1645.5 美元。