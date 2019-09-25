歐洲衰退難以避免 債券炒風更加不退燒

對於歐洲最新的經濟數據，投資人和分析師最常用的字眼就是「前景堪憂」、「不佳」、「震驚」，以描述最糟的情況一一出現，擔心經濟之餘，並押注今年漲勢創紀錄的債券將持續上漲。

面對即將到來的經濟衰退，使得歐元區大型基金通過加碼歐洲債券，以尋求避險，其中包括發行負利率的德國債券，儘管歐洲央行竭盡全力避免緊縮政策，但殖利率似乎正回落至歷史低點。

安本資產管理資金經理 Luke Hickmore 表示，他提高了投資組合的存續期，並而德國現在正處於衰退中，認為進入或擺脫衰退可能會成為歐洲的常態，到了 2020 年，整體歐洲進入衰退的可能性接近 60%。

本周最新一輪經濟數據公布前，今年漲勢不止的歐洲債券開始停滯不前，但隨著德國製造業面臨自金融危機以來最嚴重的蕭條，債券重啟漲勢，令擔憂的是，歐洲正步上日本的舊路，面臨經濟長期處於低速成長、低通貨膨脹和低殖利率的時代。

歐元區 9 月服務業採購經理人指數跌至八個月低點 52， 荷寶投資管理分析師以「令人震驚的數據」來形容； Mediolanum SpA 分析師 Charles Diebel 認為，一旦跌破榮枯線 50，將是德國債券殖利率是否會進一步下滑的關鍵。

Diebel 並表示，歐元區的數據不佳，未來 18 個月內，歐元區經濟出現衰退的可能性為 50％，債券牛市將持續將有跡可循。

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