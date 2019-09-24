紐約匯市—擔憂經濟衰退 避險貨幣、美元續漲 歐元英鎊下跌 紐幣反彈

週一 (23 日) 市場對經濟衰退的擔憂增強，推升避險情緒轉濃，美元獲得追捧，日圓瑞郎相對偏強，歐元英鎊相對下跌。紐幣則在跌多後明顯反彈。

美元指數盤中一度觸及 98.84，為本月中以來最高，因美國公布 IHS Markit 9 月製造業 PMI 指數改善至 51，儘管 9 月服務業 PMI 指數僅 50.9，不如預期，但仍位於擴張區間，舒緩了市場對經濟下行的擔憂。

USD INDEX 15 分鐘線 (來源: Trading Economics)

歐元對美元下跌 0.19%，惟因 9 月歐元區 PMI 指數再度走弱，由前月之 51.0 降至 50.4，低於預期，創下 6 年多來最低，市場擔心第三季 GDP 將進一步惡化。

英鎊對美元下挫 0.32%，因脫歐協議上，在愛爾蘭的爭議上沒有進展。此外，英國總理強生發言表示，拒絕與歐盟在本周達成新脫歐協議的機會。市場關注周二英國法院即將公布強生是否合法暫停議會之結果。

紐幣兌美元在上周創下四年以來的新低點後，出現明顯反彈，兌美元上漲 0.63%，為漲幅最高的貨幣之一。中美協商的不確定性似有改善，美國財政部長姆努欽表示下周中國副總理將訪美的消息，對風險性貨幣帶來激勵效果，不過其他經濟面上沒有公布更多樂觀數據，對漲幅的支撐有限。

CIBC 分析師認為紐西蘭商業投資仍然保守，推估今年底前，紐幣漲勢不易，預估紐幣兌美元在 0.64 水準，明年第二季後，才有機會上升至 0.66。

NZD/USD 15 分鐘線 (來源: Trading Economics)

截至週二 (24 日) 台灣時間 6：30 價格：

美元指數來到 98.604。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.0996 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2436 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6776 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3256 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 107.51 日圓。