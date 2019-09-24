拜結構性外匯失衡之賜 南韓債券表現差外資照買

儘管南韓債券在今年亞洲債市中表現最差，但今年前七月卻吸引了全球基金進場購買 164 億美元，外資分析師表示，韓元今年以來貶值 7%，在結構性外匯失衡下，加劇資金流向韓國債券，今年外資買超韓債的金額有可能創下 2007 年以來最大量。

儘管南韓三年期公債殖利率僅為 1.326%，但美元換匯買債的投資人，則可以額外獲得 1.1% 的收益率，合計 2.4% 的收益率，遠勝同期別的法國或日本公債等其他避險型投資。

對沖型南韓公債收益率高於日本及法國。(來源：Bloomberg)

根據最新的國際收支數據，南韓公債在貨幣調整後的殖利率同樣具吸引力，吸引外資在今年前七月搶購 164 億美元，如果今年底前，外資仍以這樣的速度流入，預計今年將是 2007 年創新高以來，外資購買南韓債券的最大量。

美銀美林利率和外匯策略師 Ronald Man 表示，南韓債券因於市場避險需求，在亞洲債券市場中表現出色，即使名目殖利率 (Nominal Yield) 繼續下跌，但外匯 Swap 市場結構性失衡，仍足以吸引外資搶購南韓債券。

儘管今年以來韓股上漲 2.48%，但受到韓元同一期間下跌 7% 的影響，外資匯入購買韓股損失 1.9%，在亞股中表現最差，在彭博社評選的 46 個全球市場中排名倒數第四。

近年來，隨著各國央行外匯儲備增持韓元資產，預期外資將進一步流入，據南韓官方發布的數據顯示，截至去年底，外資持有的南韓債券比重，已從 2009 年的 11% 躍升至 52.5%。

澳洲央行 2018 年將韓元列入其外匯儲備中的第四大持有貨幣；去年底，韓元和人民幣是瑞士央行外匯儲備中僅有的兩種新興市場貨幣。

儘管韓元不是典型的儲備貨幣，但該國的 AA 信用評級讓南韓公債和法國、英國同級並列，並超過了日本。

但對南韓債券市場較不利的是，彭博巴克萊 (Bloomberg Barclays) 和摩根大通相繼將中國納入基準債券指數後，近期外資在南韓債市的部分資金可能轉向流進中國。

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