誠品生活日本橋店27日開幕 為營運挹注新動能

誠品生活 (2926-TW) 位於日本東京的新據點「誠品生活日本橋」，將於周五 (27 日) 正式開幕，此為誠品首度跨出華人社會展店，也使誠品生活據點達到 50 家，將持續為營收挹注新動能，不過，由於日本地區語言與文化與華人社會不同，誠品生活下個日本拓點計畫，會視新店開展後情況再做評估。

「誠品生活日本橋」店內空間設計請來台灣知名建築師姚仁喜以「古今交錯、新舊融合」為概念，融合江戶時代特色與當代日本工藝精神，帶來具誠品觀點的文化詮釋。誠品董事長吳旻潔表示，期許誠品生活日本橋是台灣與日本的文化擺渡人，致力成為亞洲文化生活的交流平台。

誠品生活日本橋全店匯聚台日近百個品牌，其中，逾 50 個台灣原生品牌及設計好物，也隨誠品赴日。除誠品生活文創平台 expo 策劃「台湾ロマン！人情味万屋」(万屋，即古早味雜貨店) 外，包括郭元益、王德傳茶莊也將到誠品生活日本橋展店。

吳旻潔表示，今年適逢誠品 30 週年，赴東京展店別具意義，隨著誠品生活日本橋開業，誠品生活目前據點增加 50 個，其中包括台灣 44 家、香港 3 家、中國 2 家、日本 1 家，期許深耕閱讀、促動文化創意交流對話。

對於未來在日本市場的展店計畫，吳旻潔表示，由於日本地區包括語言、文化等均與華人社會不同，會在新店開展後觀望 1 至 2 年，才會評估下個在日本的拓點計畫。

中國市場方面，誠品生活 2013 年前受邀進駐上海第一高樓上海中心拓點後，受限與房東的溝通懸而未決，始終無法開店，目前正交由仲裁單位仲裁中，且已與 2 家重要地產開發商洽談，若確定能開業，也得需要 3 至 5 年時間醞釀。東南亞市場方面，馬來西亞也有多家業者邀約中，得先觀察日本新店發展情況，再決定在該地的拓點計畫。