盤前財經大事搶先讀2019年9月25日

今日操盤前瞻

法說會：亞泥、興農、廣達、美律、欣興、崑鼎、中鼎

新股掛牌：豆府、豐技生技、達勝

中國廢鋼進口量下降至零！創 20 年來首見

中國上個月廢鋼鐵進口量下降至零，創下 20 年來首見，市場分析，這對於下個十年有望成為重要廢鋼淨出口國的中國而言，這是一個里程碑。閱讀全文...

〈分析〉美股與經濟脫鉤 已越來越嚴重

對長期的股市投資人來說，投資是對公司未來獲利能力的賭注，並會隨著經濟情況的好轉，見到整體股市的上漲，但是如果以實際經濟數據來看，市場與經濟之間的脫鉤情況，正在日益加劇，而且愈來愈嚴重。閱讀全文...

〈川普遭彈劾〉專家：市場歌照唱、舞照跳 只是過程顛簸一下

美國川普總統遭彈劾，這恐會擾亂市場並造成暫時的不確定性，但專家認為，最終市場仍將不會有太大改變。閱讀全文...

美元投資型保單前 7 月買氣年減 45% 10 月宣告利率再喊降

金管會昨 (24) 日公布，統計今 (2019) 年以來至 7 月底，美元投資型保單新契約保費收入 21.25 億美元，年減 45%，壽險業者表示，貿易戰害美元變貴，加上保單宣告利率連續調降，都影響美元保單的投保買氣；由於美國聯準會 (Fed) 於上週降息一碼，預期 9 月未降美元保單的壽險公司，10 月打算再調降美元保單的宣告利率。閱讀全文...

保險業務員以借款勸誘買保單 金管會祭 5 大措施防堵

為了防堵保險業務員在賣保險時，以保單借款或貸款勸誘保戶，金管會昨 (24) 日預告修正「保險業招攬及核保理賠辦法」，祭出 5 大控管措施防堵借錢買保單的行為，若違反規定將核處新台幣 60 萬元至 1200 萬元罰鍰，最快預計今 (2019) 年底前上路。閱讀全文...