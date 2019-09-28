彭博：中國平安旗下「金融壹賬通」赴美上市

《路透社》日前報導，中國平安旗下專注於金融科技和區塊鏈的分支機構「金融壹賬通」（OneConnect）為了獲得更高估值，改變了今年初預定將於今年 9 月在香港進行 IPO 的計劃，轉而預定 11 月中旬在美國上市。目前，金融壹賬通估值為 80 億美元，計劃籌資 10 億美元。

金融壹賬通是繼陸金所控股、平安好醫生、平安醫保科技之後，平安集團孵化的又一家「獨角獸」企業。上市後，也將成為平安集團首家在美上市的子公司。根據平安集團 2018 年度財報顯示，平安通過金融壹賬通打造商業區塊鏈平台，已經為國內外超過 200 家銀行、20 萬家企業及 500 家政府和其他商務機構提供服務。

今年 5 月，金融壹賬通聯合國際數據公司（IDC）共同發布《平安區塊鏈白皮書》，透露金融壹賬通在貿易融資、資產證券化、供應鏈金融、再保險等 14 個業務場景中實現了區塊鏈技術的成功落地，其中以香港金管局利用區塊鏈構建國際貿易融資網絡、天津口岸利用區塊鏈驗證試點項目和中小銀行互聯網金融聯盟建立 IFAB 貿易融資網絡，上述 3 個項目最為突出。

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