公鏈項目 EOS 成功完成首次硬分叉升級

公鏈項目 EOS 已成功於 9 月 23 日完成上線以來首次硬分叉升級。據 EOS Nation 統計，排名前 30 的 EOS 區塊生產者當中，共有 29 名對這次升級做出了貢獻。

據了解，這次升級 EOSIO V1.8，是 EOS 第一次需要「硬分叉」的升級方式，不能向後兼容，節點需要升級以保持區塊鏈同步。在此種情形下，「硬分叉」並不是指 EOS 社區內部的分裂，不過是共識協議升級的一種方式，升級完成後還會是只有一條 EOS 主鏈，也就沒有新的幣種產生。

EOSIO V1.8 升級的主要難點在於如何高效協調節點、確認他們的升級狀態，為了解決這個問題，EOSLaoMao 技術團隊還開發了 1.8 升級驗證工具，極大簡化了驗證流程，提高了社區收集各節點最新狀態的效率。

針對這次 EOS 硬分叉升級，加密貨幣交易所幣安稍早前曾表示，「將支持即將到來的 EOS 硬分叉和網絡升級」，而儘管硬分叉會導致 EOS 的存、取款服務暫時中止，但 EOS 的交易不會受到影響，也不會產生新的分叉幣。另一方面，EOS 投資者預計代幣的交易價將大幅增長。

此外，另一家交易所火幣和 IDAX 隨後也發佈關於支持 EOS 硬分叉的消息。

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