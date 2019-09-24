〈聯成展望〉今年肉搏搶市占 明年營收拚雙位數成長

可塑劑 (DOP) 廠聯成 (1313-TW) 今年營運處蟄伏、鍛鍊期，雖處低谷，但總經理柯衣紹表示，今年虧本是為了賺錢，由於中國許多同業陸續退出市場，為搶攻市占率，積極以「肉搏戰」進行銷售，預期下半年營運將優於上半年，明年全年營收力拚雙位數成長。

雖然 DOP 產業持續面臨供給過剩問題，不過，由於中國市場環保稽查越趨嚴格，且政策逐步對中國同業造成影響，許多同業陸續退出市場，為搶攻市占率，聯成今年開疆闢土，造成上半年營運持續虧損。

柯衣紹指出，中國同業受限環保法規影響，目前已有 3 家 PA 廠停工，連帶影響下游約 50 萬噸 DOP 產能永久停產，也有家國際 DOP 大廠傳出將永久停工，而中國 2 家石化國企中石油、中石化，也將退出 DOP 市場，大廠相繼退出、小廠則因環保法規被淘汰，許多同業轉而專心做上游產品，導致產業重新洗牌。

歷經產業重整期，柯衣紹強調，今年是營運低谷，「但虧本是為了賺錢」，先卡位中國市場，穩定市占率後，明年待相關同業停產效益出現，市況將有所支撐，屆時將對產業帶來第一波好的影響，預期產業重整期得歷時至少 3 至 5 年。

展望後市，柯衣紹表示，今年下半年營收與獲利都將優於上半年，明年營收規模更可望持續擴增，全年營收力拚雙位數成長。

聯成今年第 2 季稅後虧損 3.96 億元，較上季虧損擴大，較去年同期轉虧，每股虧損 0.31 元。上半年稅後虧損 5.37 億元，較去年同期轉虧，每股虧損 0.42 元。