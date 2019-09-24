京元電手握5G訂單 外資上調目標價達40元

外資出具報告指出，晶圓測試廠京元電 (2449-TW) 受惠 5G 基礎建設及手機測試需求暢旺，手握多家指標性大廠訂單，包括海思、賽靈思、聯發科 (2454-TW) 等，加上中國半導體自產化加速，京元電可望在中國發展過渡期取得更多訂單，外資給予買進評等，目標價上看 40 元。

外資表示，隨著美中貿易戰緊張局勢加劇，中國供應鏈面臨高度不確定性，因此在提升自產化的過渡期中，轉向台廠支援，加上京元電原本手上就有大廠訂單，可望發揮指標作用，長期來看，將取得更多測試訂單。

隨著 5G 商轉，京元電可望隨著客戶需求成長，主要因客戶掌握未來主要技術趨勢，包括 AI、5G、CIS (CMOS 圖像傳感器) 等，營運規模可望再擴大。

外資指出，京元電今年 5G 基地台營收貢獻已達 15%，其中 10% 來自華為旗下海思射頻元件測試訂單，另外 5% 則來自賽靈思 FPGA(現場可程式化閘陣列) ，至於 5G 手機晶片部分，則主要受惠聯發科 5G 晶片出貨帶動。

整體而言，外資認為，京元電在後端測試領域僅次日月光 (3711-TW)，位處領先地位，若京元電產能利用率可維持 7 成以上，有助毛利率表現，預計在 2021 年將達 30%，後市可期。