5G最低價！小米9 Pro 5G售價人民幣3699元起

今 (24) 日下午，小米發表中國第一款 5G 手機：小米 9 Pro 5G 版，它支援 5G 三個頻段，三種不同形式的快充，最大亮點就是最低售價從人民幣 3699 元起，號稱最具誠意價格，也是目前主流 5G 手機中最便宜的價格。

小米 9 Pro 5G 版本採用 6.39 英吋 AMOLED 螢幕，90.7% 螢幕比重，採用高通驍龍 855 + 處理器，VC 液態冷卻技術，使用 L 型 VC 均熱板，散熱面積 1127mm。

在 5G 系統方面，小米 9 Pro 5G 版支持雙卡三頻（sub-6GHz n41/n78/n79），7 根天線設計，宣稱不論怎麼握手機都有訊號。透過測試，其實驗室的資料顯示 5G 速度為 2.02Gbps，路測速度為 1.78Gbps。

小米創辦人雷軍提到，目前網友紛紛吐槽現行的 5G 手機都是「半斤機」，因為 5G 造成手機重量的增加，但小米 9Pro 5G 版機身最厚處 8.54mm，視覺厚度 4.2mm，重量為 196g。小米 9Pro 5G 版是目前所有 5G 手機裡最輕最薄的手機。

在續航力方面，小米 9Pro 5G 版採用 4000mAh 電池，並支援三種形式快充：40W 有線閃充、標配 45W 充電器、30W 無線閃充。

(圖片: AFP)

在談到無線充電時，雷軍提到聽說「友商」認為小米的 30W 是廣告，但小米真的 30W 無線閃充，歡迎隨時測試。

之前，在華為 Mate30 系列發表會上，華為消費者業務 CEO 余承東曾調侃小米 30W 無線快充只是廣告效果。

對於無線充電的未來，雷軍表示 5G 時代，無線充電一定會成為旗艦機標準配備。

在拍照方面，小米 9 Pro 5G 版採用 SONY 4800 萬超廣角微距三鏡頭 (4800 萬主鏡頭攝 + 1600 萬超廣角 + 1200 萬人像鏡頭) 和 2000 萬前置相機。

價格方面，小米 9 Pro 5G 版 8GB+128GB 版本售價人民幣 3699 元；8GB+256GB 版售價人民幣 3799 元；12GB+256GB 版售價人民幣 4099 元；12GB+512GB 版售價人民幣 4299 元。

雷軍表示小米的定價展現出「厚道和誠意」。雷軍稱，定價是自己最糾結的問題，因為 5G 技術剛開始，研發成本奇高無比，要想賣到 4G 價格完全不可能，除非巨額虧損。