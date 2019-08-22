〈小米新品發表〉9T Pro將開賣 台供應鏈營運加溫

小米台灣今 (22) 日宣布新機「小米 9T Pro」正式在台亮相，搭載高通 Snapdragon 855 處理器，8 層石磨均溫體冷卻系統，新機將在 8 月 27 日上市，隨著新機陸續在全球各地上市銷售，市場看好台廠相關供應鏈，包含台積電 (2330-TW)、鴻海、英業達與散熱廠泰碩 (3338-TW) 等，營運有望受惠。

總經理羅燕表示，最新推出的小米 9T Pro，與上一代 9T 最大差別在硬體升級，搭載高通 Snapdragon 855 處理器、7 奈米晶片、彈出式自拍鏡頭，更首度引進 8G+256GB 超大容量，建議售價 14999 元。

隨著新機即將亮相，小米相關供應鏈營運動能將逐步加溫，包含組裝廠鴻海 (2317-TW) 旗下富智康、英業達 (2356-TW)，主晶片高通、聯發科，還有晶圓代工廠台積電，另外光學元件廠大立光 (3008-TW)，以及新鉅科 (3630-TW) 等，都可望同步受惠。

散熱系統方面，羅燕指出，9T Pro 採用 8 層石磨均溫體體及雙向散熱系統，散熱效能比單層石磨高出 6.5 倍，台散熱供應廠超眾 (6230-TW)、泰碩、奇鋐 (3017-TW) 等，也可望獲得市場關注。

5G 產品方面，羅燕表示，目前 5G 產品已就定位，並供應給系統商測試，未來將視台灣 5G 發展狀況隨時推出產品，一定搶攻首批開賣熱潮。