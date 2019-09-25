小米發布新機Mi Mix Alpha 創下超大螢幕手機先例

小米於近日發布了新款的超大螢幕智慧型手機，擁有大螢幕與極小的邊框，讓它極有可能成為智慧型手機另一個里程碑的開創者。

螢幕佔比 (screen-to-body ratio) 通常表示手機尺寸與螢幕之間的比例。 該數值越高，邊框就越小。

iPhone 11 Pro 的螢幕佔比為 82.1%、 華為的 Mate 30 Pro 為 94.1%， 三星 Galaxy Note 10 Plus 則為 91%。

然而，小米於週一發布的 Mi Mix Alpha 手機，該比例竟高達 180.6%

小米 Mi Mix Alpha 手機 (圖片: www.expertreviews)

該手機上唯一的邊框是背面的窄條，用於配置相機。 相機結合了 1.08 億像素的主鏡頭、一個 1200 萬像素的遠攝鏡頭及一個 2000 萬像素的超廣角相機。

Mi Mix Alpha 規格:

環繞式顯示器，螢幕佔比達 180.6%

高通 Snapdragon 855 Plus CPU

12GB，512GB 內存

1.08 億像素相機 + 2000 萬像素廣角拍攝器 + 1200 萬像素遠端鏡頭

4,050mAh 電池

40W 有線快速充電

MIUI 11 作業系統

小米表示，該相機可以拍攝解析度達 1,032x9,024 的照片。

該手機在硬體部分。將搭載高通 (QCOM-US)Snapdragon 855 Plus CPU，具 12GB RAM 和 512GB 內存。

Mi Mix Alpha 目前的定價為 20000 元人民幣 (約合 2815 美元)。