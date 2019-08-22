印度Q2手機出貨表現強勁 小米印度：經濟趨緩影響不顯著

全球貿易情勢前景不明及需求低迷，導致印度多項產業發展受到壓制。不過，根據 IDC 調查，2019 年第 2 季，印度智慧手機市場出貨量達到 3690 萬部，創下第 2 季有史以來最高出貨量。小米印度公司表示，在節慶需求的推動下，其智慧手機在印度市場的銷售仍將穩固，經濟放緩影響不顯著。

小米印度公司線上銷售主管 Raghu Reddy 表示，即使外界對於全球經濟放緩感到擔憂，從研究機構 IDC 公布數據可得知，2019 上半年智慧手機市場成長率仍超過 8-9%。隨著節慶季節即將到來，該公司預計智慧手機市場會有相同增長。

根據 IDC 市場調查，2019 年第 2 季，印度手機市場出貨量達到 3690 萬部，季增 14.8%，年增 9.9%，創下第 2 季有史以來最高出貨量。

IDC 數據顯示，小米印度今年第 2 季出貨量較去年同期成長 4.8%，已連續 8 個季度蟬聯印度智慧手機出貨排名第一，並以 28.3% 的市場份額領先印度智慧手機市場，其次為三星的 25.3%。

2019 年 Q2 印度智慧手機出貨量表現 (圖：IDC)

2019 年 Q2 印度智慧手機市場份額 (圖：IDC)

IDC 分析，小米 Redmi 6A 和 Redmi Note 7 Pro 是整體市場出貨表現最佳的機型。此外，其線上銷售管道佔據市場份額高達 46.5%，在線下管道市佔率不斷增長之下，帶領該公司在市場維持主導地位。

至於三星 Galaxy A 系列，在中、低端市場的推出為三星創下第 2 季 16.6% 的出貨年增率，Vivo 第 2 季出貨年增也達到 31.6%。

Reddy 認為，智慧手機是大眾生活不可或缺的重要工具，人們不會停止購買智慧手機，因此就算經濟成長趨緩，智慧手機仍會是較後期受影響的部門。