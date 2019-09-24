研究：川普推文影響了Fed降息預期 並威脅獨立性

根據 National Bureau of Economic Research(NBER) 最新的研究指出，美國總統川普在推特文對聯準會的持續攻擊，影響了市場看待利率的方式，並威脅美國聯準會的獨立性。

研究針對川普推文批評聯準會之後，隨之而來的聯邦基金期貨市場的價格走勢。交易員使用期貨合約，押注 Fed 將設定基準借貸利率在何種水準。

這份 NBER 委託杜克大學 Francesco Bianchi 及倫敦商學院 Howard Kung 與 Thilo Kind 所做的研究顯示，川普的推文使得市場對 Fed 利率政策的預期下降 0.1 個百分點。

研究指出，川普自 2018 年 4 月開始針對貨幣政策大力批評，並認為利率是造成美元走高，以及美國在全球範圍內競爭力下滑的原因。

除此之外，川普還多次針對 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 的決策，做出人身攻擊，批評鮑爾決策毫無頭緒，「沒膽識、沒概念、沒遠見」，聯準會充斥一群「笨蛋」(boneheads)。

研究人員說：「整體而言，我們發現強有力的證據表明，川普持續施壓要求擴大貨幣刺激政策，帶來了市場對利率降低的預期，這也預示著，在川普擔任總統期間，中央銀行的獨立性將持續受到侵蝕。」

研究人員指出，市場參與者並未認知到，聯準會獨立於行政部門之外，這對央行的實際自治，帶來間接但重要的後果。

具體量化的結果發現，川普大約 30 條推文，每則推文約使基金期貨合約下調 0.3 個基點，或者說整體下跌 10 個基點。考慮到聯準會通常一次調整利率為 25 個基點，這個影響相當大。

研究人員表示，即使川普「並不直接影響聯準會的決定，他的政治壓力，仍然可以透過改變市場對聯準會的期望，達成間接影響政策的結果」。