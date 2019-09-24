CNN分析川普 比之前更愛說話和推文 完全不受限

稱美國總統川普為推特總司令，他當之無愧。美國《有線電視新聞網》(CNN) 分析發現，與他任期的頭兩年相比，川普現在在推特上的投入更多。他在鏡頭前談話的時間變得更長，並在選舉造勢場合上發表更長篇幅的演講。

《CNN》公共編輯兼政治事實檢查員 Daniel Dale 引用了 Factba.se 的數據作出上述結論；該數據可追蹤、記錄和整理川普所說和發表的一切內容。它的任務不在對川普的任何言論進行辯論或強調，而是單純保存公共檔案以讓美國人了解情況。

這張圖表顯示，川普在 2019 年平均每週發出 83 條推文，比 2018 年每週發布 58 條發推文時增加 43%。與 2017 年每週的 44 條推文相比，增幅更高達 91%。

他的轉推甚至更多，今年平均每週有 38 篇，比 2018 年的每週 9 篇和 2017 年的每週 6 篇增加了 326%。

川普還在真實世界裡使用更多時間表達他的意見。數據發現，他的造勢演說時間比去年增加 26%，現在平均為大約 1 小時 22 分鐘，而去年為 1 小時 5 分鐘，而再前一年僅有 59 分鐘。的確，川普任內發表 10 次最長的造勢演說中，今年就有 7 次，而川普 2019 年以來只有 11 次造勢活動。

他還在搭乘「海軍陸戰隊一號」或「空軍一號」飛行之前或之後，吊足新聞界胃口。今年，這種「搭機談話」平均時間為 12 分鐘 37 秒，比去年徘徊在 7 分鐘 5 秒左右的閒聊增加了 78%。

隨著即將到來的 2020 年總統大選，川普還花了更多時間在鏡頭前。截至 2019 年 9 月第二週，這位美國總統平均每週約有 2 小時 37 分鐘用在直播，與去年同期相比，每週約有 25 分鐘的鏡頭前談話時間。

但是 Dale 認為，促使川普更多公開發言的不僅是即將到來的選舉。他寫道：「隨著川普擺脫那些據稱試圖限制他衝動發言的大多數顧問，例如白宮幕僚長 John Kelly 和國防部長 James Mattis 後，他似乎變得更加自在地想幹什麼就幹什麼。這就是個不受限的川普。