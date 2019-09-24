DisplayMate：iPhone 11 Pro Max螢幕是史上最強

由專家們所組成的團體表示，蘋果 (AAPL-US) 最新推出的 iPhone 11 Pro Max 所使用的面板，是智慧型手機史上最佳螢幕，也是首次有智慧型手機螢幕拿下「A+」評價。

「DisplayMate」日前針對 iPhone 11 Pro Max 的螢幕，進行了各種品質表現的評價測試。在與蘋果過去的旗艦機種 iPhone XS Max 的螢幕比較後，不僅提升了亮度峰值、增加色彩正確度，也明顯降低了螢幕反光率。而在整體的能耗方面，也出現了大幅改善。

DisplayMate：iPhone 11 Pro Max 螢幕是史上最強。(圖片：AFP)

DisplayMate 表示，透過工廠的精準螢幕校正，蘋果持續在螢幕的成像品質與色彩正確度作出提升。iPhone 11 Pro Max 的螢幕在色彩準確度達到 0.9 JNCD (Just Noticeable Color Difference)，優於任何一款智慧型手機、4K 電視、平板電腦、筆記型電腦，還有電腦顯示器。

全螢幕的最高亮度達到 770 尼特，在一般 APL 下為 820 尼特，是多數智慧型手機的 2 倍以上亮度。

若與 iPhone XS Max 作比較，iPhone 11 Pro Max 的螢幕表現，在全螢幕最高亮度高出 17%，能耗表現也有最高 15% 的改善。

DisplayMate 在結論中表示「iPhone 11 Pro Max 是一款具備令人印象深刻螢幕的智慧型手機」。

此外，iPhone 所使用的 OLED 面板，也從 2017 年的 iPhone X 開始，連續三年包辦了 Display Mate 在 OLED 面板的最佳評價。

DisplayMate：iPhone 11 Pro Max 螢幕是史上最強。(圖片：AFP)

蘋果在本月的新品發表會上表示，全新 iPhone 11 Pro 與 iPhone 11 Pro Max 採用稱為「超 Retina XDR」顯示器，較過去 iPhone XS 與 iPhone XS Max 的「超 Retina HD」顯示器更上一層。