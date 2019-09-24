亞馬遜擬推Alexa無線耳機 內置健身追蹤、卡路里計算多功能

外電報導，電商巨頭亞馬遜 (AMZN-US) 正在開發具備健身追蹤功能的 Alexa 無線耳機，新建客製化功能如跑步距離監測、卡路里以及速率計算等，為跨足健康醫療領域設立新里程碑。

消息人士指出，Alexa 無線耳機主要瞄準戶外市場，能讓用戶即使處在室外區域，也能透過語音助理發布指令。不過，由於缺乏內建蜂巢式連接網路，用戶仍需透過 iOS 或 Android 手機才能使用。

由於亞馬遜向來實行低價銷售策略，市場預計，Alexa 無線耳機價格將低於 100 美元，為其在無線耳機市場創造更多競爭空間。

根據 Counterpoint Research 的數據，2019 年第 1 季無線耳機市佔率由蘋果 (AAPL-US)Airpods 大幅領先，全球市佔率高達 60%，遠遠超過了 Jabra、三星和 Bose 等競爭對手。

圖：Counterpoint

Alexa 無線耳機是否在近期釋出仍是未知數。亞馬遜預計週三 (25 日) 在美國西雅圖舉行新品發表會，目前官方表示對評論不予置評。

另外，亞馬遜計畫同步推出音質更好、體積更大的智慧音箱，意在瞄準 Alexa 核心家庭市場，除了體積更大外，配備音質更勝原先音箱。

為了使 Alexa 語音助理擴及廣泛領域，亞馬遜在去年的硬體產品發表會上發布以 Alexa 為基礎的智慧家電產品，包含微波爐、時鐘以及車用工具等。