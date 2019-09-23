德國製造業PMI暴跌至41.4 德股下挫逾1%

德國今 (23) 公布 9 月 Markit 製造業 PMI 為 41.4，預期 44.0，前期 43.5，大幅不如市場預期。

另外，德國 9 月 Markit 服務業 PMI 為 52.5，預期 54.3，前期 54.8。9 月份 Markit 綜合 PMI 為 49.1，預期 51.5，前期 51.7。

德國製造業衰退情況加深，市場擔心將導致德國第三季經濟將再度出現萎縮。一旦如此，德國經濟即符合連續兩季負成長的衰退定義。利空的製造業數據導致德國 DAX 指數開始即下挫，截至下午 15:30 止，指數跌幅已擴大跌幅逾 1%。

資料來源: investing.com

歐元情況同樣不妙，受到德國製造業遠不如預期的拖累，歐元受累下跌，截至最新報價，1 歐元兌 1.0972 美元，貶值 0.4%。

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此外，英國脫歐問題紛擾不斷，英國首相強生警告，不應期待在紐約聯合國大會期間脫歐協商會有所突破。

他將在紐約與多位歐洲領導人舉行會談，其中包括德國總理梅克爾及愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）。

強生表示目前與歐盟之間就脫歐問題還存在歧見，但希望能在 10 月 17 至 18 日的歐盟峰會上達成協議修訂，強調英國全面脫離歐盟法律是很重要的。

目前愛爾蘭保障條款的問題是，將阻止英國在廣泛的工業標準及其他規定方面脫離歐盟體系。