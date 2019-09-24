Galaxy Fold週五全美再開賣 要價近2000美元

曾飽受螢幕出包風波的三星 Galaxy Fold，緊跟在南韓和英國之後， 也將再次於美東時間週五 (27 日) 登陸美國市場，該手機最初定於美國時間的 4 月 26 日上架，並要價 2000 美元，但由於手機仍易於損壞而繼續延遲發售日，不過捲土重來的摺疊手機仍定價於 1980 美元。

根據外電報導，這次三星將會同時推出與 AT&T 綁約的版本和解鎖空機，除了在三星商店購買外，同時也能在美國的 Best Buy 連鎖販賣店預購。

捲土重來的 Galaxy Fold 售價高達 2000 美元 (圖片: AFP)

第二版本的 Galaxy Fold ，已經過三星重新設計，增強螢幕保護膜，並且這次保證不會像前一版本那樣剝落，在韓國 9 月 6 日推出第一批 3000 台後便售罄，三星和國內的三家營運商在當天之前便開始接受預訂，而這些預訂目前也已告一段落。

所費不貲的三星首款可折疊手機，在初期發表時備受外界注目，不過因為螢幕破損而緊急收回預購單，三星甚至在日前發表如何謹慎使用 Galaxy Fold 的影片，像使用者示範如何避免像使用者示範如何避撕壞螢幕保護膜。

這款售價近 2000 美元的 Galaxy Fold，分別在韓國於 9 月 6 日上市，並且於 9 月 18 日同時在法果、德國和英國推出，其中在德英兩國家提供下一代高速網路的 5G 手機版本，據悉美國電信業者的 Galaxy Fold 尚未支援 5G。

然而新一批摺疊手機的數量相當有限，估計限量 2 至 3 萬台，市場也擔憂供應短缺。