南韓晶片出口摔慘 削弱全球科技需求復甦樂觀情緒

據《彭博社》報導，南韓晶片銷售遲緩使出口連續第十個月呈現下滑，全球科技需求在近期內反彈的樂觀情緒似乎因此遭到削弱。

南韓海關總署在週一 (23 日) 公佈的數據顯示，南韓 9 月前 20 天的出口較去年同期下跌了 22%。此外，對最大的貿易夥伴中國的出口更是下跌了 30%。南韓對美國的出口下跌了 21%，對日本的出口則下跌了 14%。

科技類別的表現呈現好壞參半，半導體銷售額下跌了 40%，行動通訊設備的出口成長 58%，不過行動通訊設備在整體出口總額中的占比較小。

半導體銷售的疲軟似乎揭示了現實與近期科技市場樂觀看法之間的差距，日本央行行長黑田東彥認為，科技股週期已經觸底，全球最大的記憶體晶片和智慧型手機製造商三星電子的股價因而在上週創下了 15 個月來的新高。

南韓出口持續下滑，三星股價走高 (圖片：彭博社)

SK 證券的經濟學家 An Young-jin 表示：「主要的問題是晶片銷售是否有所改善。如果中國和美國的大型公司增加伺服器的資本支出，南韓晶片供應可望從中受益，但我們仍需觀察這樣的機會是否會實現。」

目前，全球需求的下降已經損害了南韓的企業投資和雇員，使該國經濟處於自全球金融危機以來最慢的成長速度。由於中美貿易戰沒有終止的跡象，南韓與日本之間的貿易糾紛也逐漸加深，損害了亞洲關鍵供應鏈的信心。

大多數經濟學家都認為，南韓央行會在 10 月或 11 月放寬貨幣政策以支持經濟成長。央行在 7 月份將利率三年來首次降低至 1.5%，僅比歷史低點高出 25 個基點。

教保證券 (Kyobo) 駐首爾的經濟學家 Lee Young Hwa 表示：「出口下降可能會持續到今年底，這將影響南韓的經濟成長以及韓元的升值。」

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