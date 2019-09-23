川普於推特再提負利率 稱美國要付更少利息才對

美國總統川普週日 (22 日) 在推文中，再次呼籲聯準會，應該將聯邦利率調降為負利率。川普推文中說：「我們支付的利息應該總是比別人少才對！ 」

川普指出，環顧全球，已經有許多國家採用非常低或是負利率，而在這方面，美國應該要比別人更低，才能與其他國家競爭。

川普推特

根據統計，全球目前約有 14.3 兆美元的負殖利率債券，比起 8 月底高點時的 17 兆美元略有減少。

美國聯準會上週再次調降利率 1 碼，為 7 月以來的第二次，但幅度讓川普相當不滿，因為他認為，其他央行的降息幅度更大。川普接受媒體訪問時說，他對聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 非常失望，並懷疑他是否具有「玩好這場遊戲」的能力。

川普抨擊鮑爾已經是他日常推特的一部分，儘管他認為鮑爾是「笨蛋」、「沒膽」，甚至比喻為美國的敵人，不過上週五他在白宮表示，鮑爾不會被開除。

被問及鮑爾的去留，川普說：「如果我願意的話，我可以做些事情，但是我不想這樣做。」

鮑爾之前表態，他認為聯準會不會考慮負利率。

丹麥、歐元區、日本、瑞典和瑞士等一些央行，目前已將利率降至零以下。特別是本月早前，為了提振歐元區搖搖欲墜的經濟，並推升通膨，歐洲央行祭出一系列寬鬆做法，其中就包括將存款利率下調 10 個基點，至 - 0.5%。

10 年期美國公債殖利率上週五收於 1.72%。