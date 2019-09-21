狠拒部分協議！川普：無需在 2020 大選前達成協議

美國總統川普週五 (20 日) 表示，美國不需要在 2020 年總統大選前與中國達成貿易協議，拒絕達成部分協議，因為美國必須做正確的事。

週五川普在與澳洲總理斯莫里森 (Scott Morrison) 舉行的聯合記者會上表示，他正在尋求與中國達成全面性的貿易協議，並且不需要趕在 2020 總統大選前達成協議。

川普上週表態他願意考慮臨時協議，本週二 (17 日) 表示：「我認為可能很快就會達成協議，可能在 2020 年大選之前或之後一天達成協議。」

然而，週五川普口風驟變：「我們正在尋找達成一個全面性貿易協議，而不是尋求部分協議，我們必須做正確的事。」

川普表示：「我認為大家知道我們 (白宮政經工作) 做得很好，中國受到的影響非常嚴重，但我們沒有，我們沒有受到影響。」

川普認為美國與中國正在取得很大進展，為解決曠日持久的貿易爭端而努力。

川普提到：「美國從對中國進口商品課徵取得數十億美元稅額，關稅總額很快將達到 1000 億美元。」

美中副手級面談來到最後一日，雙方聚焦於農業採購議題上。川普上週稱中國將大量購買美農產品。

週五他補充道：「這還不夠，這不是我想要的，我尋求大筆的 (美農產品) 交易。」

與此同時，中國貿易代表團週五取消下週參訪美國農田的計畫，縮短訪美行程，讓中國大舉購買美農產品的希望生變。