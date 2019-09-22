S&P Global：川普干預沒用 煤炭產業已是窮途末路

美國總統川普總統取消各項煤炭產業的法令限制，不但錯誤地宣稱風力發電會致癌，還任命了一位前煤炭遊說者來領導環保署 (EPA)。

但即使這些為拯救煤炭家園做出的努力，美國老化的燃煤電廠持續萎縮，再也沒有新燃煤電廠興建計畫。

川普撕毀環境法規的誓言被更加強大的力量壓倒了：自由市場。煤炭跟不上廉價的天然氣和價格越來越平民化的再生能源。

S&P Global Platts Analytics 煤炭研究經理 Joe Aldina 說：「煤炭產業很難出現任何反彈。」

根據 Platts 統計，自 2017 年川普上任以來，美國約有 15% 的燃煤電廠已經退役。

而且這種趨勢可能會持續下去。Platts 預計，在 2019 年至 2020 年之間將關閉另外 10% 的燃煤電廠，意味著將有 100 多個燃煤機組停止運轉。

Aldina 說，「長期而言，煤炭終將被逐步淘汰。」

曾經依賴燃煤的電力公司承諾會逐步淘汰煤炭，以使用更清潔的替代能源，包括天然氣、太陽能和風能。

在過去一個月中，Vistra Energy (VST-US) 宣布了退役計劃，將淘汰伊利諾伊州的 5 座燃煤電廠。

大型電力公司告別煤炭

美國最大的公用事業公司之一，Duke Energy (DUK-US) 本週承諾，到 2030 年將碳排放量減少一半。

這家總部位於北卡羅來納州的公用事業公司還宣布了一項目標，到 2050 年實現碳零排放。該公司表示，這使其成為做出這一承諾的全美最大電力公司。

Duke Energy CEO Lynn Good 表示：「淘汰燃煤電廠是實現這一目標的重要關鍵。」

在 2010 年以來已關閉 49 個燃煤機組後，該公司計劃到 2024 年淘汰 7 個燃煤機組。

Good 表示：「經濟效益一直是這個轉變的最大考量。」「低成本的天然氣、再生能源的成本不斷下降，以及坦白說，低利率，已成為我們投資和退役舊廠的重要資本。」

廉價的借貸成本為電力公司建設天然氣、風能、太陽能、水力發電及其他更環保的電廠鋪平了道路。Good 說，川普的企業減稅措施也有所幫助。

（圖: AFP）

但是縮削環境法規並沒有降低關廠潮。

Good 說：「我不認為放鬆監管會是產業變化的重要部分。」

並非只有 Duke Energy 向煤炭告別。

直到最近，Xcel Energy (XEL-US) 近半數電力仍靠燃燒煤炭來產生。去年，這家位於 Minneapolis 的公用事業公司宣布了一項雄心勃勃的計劃，即到 2050 年關閉煤電並依靠風能和核能，以提供零碳電力。

Xcel CEO Ben Fowke 之前曾說：「即使天然氣價格低廉，風能也已經擊敗化石燃料的替代品。」

新澤西州最大、歷史最悠久的電力公司 PSEG (PEG-US) 在 7 月做出了無碳承諾。為了達到這一目標，PSEG 正在淘汰燃煤電廠，對海上風電進行大量投資，並為保持核電廠的生存而戰。

煤炭在電力產業的地位正在下降

人們普遍預計這種趨勢將繼續下去。

根據美國能源信息署 (EIA) 的最新預測，到 2020 年，天然氣和風能將成為美國發電量成長最快的來源。

EIA 表示，另一方面，預計今年燃煤發電將下跌 15%，2020 年下跌 9%。

這些趨勢只會加劇美國煤炭業就業率下降的痛苦。

Duke Energy 表示，它與社區和地方官員緊密合作，以減輕經濟痛苦。這些努力包括投資清潔能源工作以及利用公司的基金會。

Good 說：「我們不會掉以輕心。對社區的影響是我們思考過程的重要組成部分。」

除經濟因素外，電力公司還面臨要求棄用燃煤的外部壓力。儘管川普政府仍然偏愛煤炭，但許多州已經採取了綠色能源計劃。股東越來越敦促電力公司採用再生能源。

美國企業也熱衷於尋求更清潔的能源。包括臉書 (FB-US)、通用汽車 (GM-US) 和 Adobe (ADBE-US) 在內的主要公司已承諾購買大量再生能源。Mondelez (MDLZ-US) 最近同意購買足夠的太陽能，以每年生產 100 億個 Oreo 餅乾。

碳稅將加速煤炭的消亡

煤炭的另一個問題：美國現有的燃煤電廠很老舊，沒有新廠。Platts 指出，平均燃煤電廠運作已有 40 多年。這類電廠平均壽命只有 60 年。

電力公司往往會用很長的時間框架就新電廠做出決策，這超出了華盛頓監管政策的短期波動。

Good 說：「當我們展望未來 10 年、20 年和 30 年時，一再地尋找新資源對我們來說是有意義的：天然氣、再生能源和能源效率，而不是投資煤炭，因為未來往往更不確定。」

Platts 的分析師 Aldina 說，潛在的遊戲規則改變者是華盛頓是否決定對碳定價，例如頒布碳稅。

他說：「如果提出任何有關碳定價的政策，煤炭產業可能萎縮得更快。」