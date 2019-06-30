〈鉅亨看世界〉美國燃煤發電時代完結

近期以來，透過再生能源發電已是國際趨勢，目前全球已有 247 個城市提出將 100% 使用再生能源的承諾，像是太陽能、風力、水力發電等。美國也在近年內持續加強相關的布局，根據報告顯示，美國今年 4 月的再生能源發電量首次超然煤發電量。

據美國能源情報署 (EIA) 的報告顯示，風能、太陽能和水力發電等再生能源的發電量在 4 月達到將近 6.85 萬 GWh，超越燃煤發電的 6 萬 GWh，創下再生能源歷史最高的發電量。可再生能源總發電量則占整體用電的 23%，而燃煤則佔 20%。

美國再生能源發電量首次超然煤發電量 (圖片：ecowatch)

德克薩斯大學能源研究所副所長 Michael Webber 表示：「燃煤發電的時代已完結，市場已經明確的顯示出來了。現在這種趨勢是不可逆轉的，燃煤下跌之勢不可擋。」

Webber 認為，儘管美國總統川普總統推翻歐巴馬時代的能源政策，並承諾將增加燃煤，但是煤礦業前景依舊不樂觀，自從川普於 2017 年上任以來，至少已有 50 家煤電廠關閉。

有報導認為，4 月份燃煤發電量跌落的原因在於部分發電廠進行例行性春季檢修而關廠，等到發電廠重新啟動以及在夏季時候用電需求攀上高峰，燃煤發電量很可能會再度翻身。

然而，再生能源發電量超越燃煤發電輛，已經是很明顯的趨勢了。EIA 預估，美國若架設更多的風電廠和太陽能板等設備，在未來數月內，再生能源發電量將維持領先態勢。

在去年底，國際能源署 (IEA) 曾表示，未來的電力結構可能將會有所改變，有鑑於再生能源的成本下滑以及相關政策的推動，再生能源可望在未來成為各國首選技術。至 2040 年，煤炭的使用量可能將從現今的 40% 降至 25%，而再生能源將會填補這塊空缺。