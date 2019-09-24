能源盤後—中東緊張局勢升級 沙國產能復原進度說法分歧 原油收高

週一 (23 日) 交易，中東緊張局勢加劇，支撐原油期貨收高，儘管據報導沙特阿拉伯已經恢復了大部分原油加工廠和油田受襲後損失的產能。

在 9 月 14 日沙國加工廠和油田遭襲後，上週稍晚，美方宣布將派遣更多軍隊前往沙國，且川普總統在推特上表示，他已經下令財政部「大幅增加」對伊朗的製裁。

FXTM 貨幣策略和市場研究全球負責人 Jameel Ahmad 表示，中東地區的緊張局勢「有再次上升的風險，這將使本週的價格保持活躍。地緣政治風險的不穩定性在向來動盪的地區將會讓油價有更高的衝擊。」

11 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 55 美分或 1%，收每桶 58.64 美元。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 49 美分或 0.8%，收每桶 64.77 美元。

稍早因外媒報導稱沙國恢復了 75% 加工廠受襲而損失的產能，原油稍早交易獲得支撐力。根據報導，該次攻擊造成沙國原油產量損失 570 萬桶 / 日，或約 5% 全球產量。

然而，週一稍早《華爾街日報》報導指稱，沙國石油公司 Aramco 恐怕要耗費數月才能完全恢復運作，與上週能源部長 Abdulaziz bin Salman 王子所言「本月底前就能恢復正常 980 萬桶 / 日的產量」截然不同，也有一些 Aramco 高層表示，要完全恢復正常，約需耗費 10 週的時間。

Price Futures Group 資深市場分析師 Phil Flynn 表示，「關於沙國自上週攻擊後的復原時間表，市場一直在接受多空交錯的訊息。」

「在歐洲傳出製造業疲弱的數據後，我們也一直接收有關全球經濟狀況的各種交錯的訊息。」

週一數據顯示，歐元區採購經理人指數 (PMI) 9 月份下降至 45.6，觸及 83 個月的低點，前月為 47。FactSet 調查的經濟學家先前預估該數據為 47.3。該指數低於 50 時均意味產業活動萎縮。

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