Roku重挫19%！華爾街多空交錯 分析師：未來機上盒恐怕通通免費

Roku (ROKU-US) 週五多空交戰，最終空頭獲勝，Roku 19.2% 至 108.05 美元，盤中低點甚至接近 100 美元，繼週三重挫 13.7% 後，空軍又再下一城，這是今年漲幅 250% 的 Roku 自 8 月以來未見的景象。

空頭觀點

Pivotal Research 分析師 Jeffrey Wlodarczak 週五給予該公司股票「賣出」評級，目標價 60 美元，為華爾街最大空頭，雖然也有一些分析師質疑該公司股價估值，因為今年漲幅相當巨大，但 Wlodarczak 對後勢看法更遠。

「我們看到市場浮現越來越多競爭，這可能會讓 OTT 設備的成本下降至 0，這會對廣告營收分割帶來巨大壓力。」

Wlodarczak 指出康卡斯特近期祭出串流設備免費這一招為佐證，且認為後續一定會有更多競爭對手仿效，因為此舉可留住現有付費有線電視的觀眾，招攬潛在大量的營收來源 (廣告商和其他產品)，還可以讓通路業者更能掌握消費者時間的實質百分比，以康卡斯特為例，康卡斯特顯然是市場上最強大的產品，而且還免費。

另一空頭是 Loop 資本市場分析師 Alan Gould，他給予「賣出」評級，目標價 80 美元 (但事實上，這對他來說是調升，因為他在 8 月時將 Roku 目標價自 45 美元調升至 80 美元)。

他單純認為該股價與其他相比的股票來說，價值遭高估了，目前交易價格約莫營收的 17 倍，這已經是 Netflix 股價營收比的 2 倍以上，與 Alphabet、臉書這一些獲利豐厚的科技大公司相比還高，蘋果的股價也才營收的 3.9 倍，更何況市場競爭越來越強烈，這些科技巨擘也進軍此產業。

此外，考慮到 Roku 設備由富士康製造，中美之間大打貿易關稅戰可能有所衝擊，Roku 在公布季度報告時也強調了此一風險。

多頭觀點

然而，Oppenheimer Research 分析師 Jason Helfstein 卻持相反觀點，他給予 Roku 股票「優於大盤」的評級，且將目標價提高 35 美元至 155 美元，高於 FactSet 調查的共識預期 131 美元。

Helfstein 看長的理由是基於 Roku 的國際成長機會，並認為該公司有能力轉售迪士尼、蘋果和其他串流服務提供商的內容，至於潛在後進產品如臉書 (FB-US) 等「都太晚了。」

本週稍早，古根漢分析師 Michael Morris 調升 Roku 目標價，自 119 美元升至 170 美元，同樣也是看重該公司的國際市場。

Roku 本月 7 日向國際市場邁出重要一步，宣布中國製造商海信在今年稍晚將成為第一家在歐洲銷售 Roku 支援電視的廠商。海信是全球第四大電視製造商。

Roku 今年上半年營收總額中，國際營收佔比 10%，與一年前持平，目前多數國際營收來自其串流影視播放器在加拿大、英國和其他地區的銷售額。

Roku 執行長 Anthony Wood 今年 8 月也曾表示，該公司戰略直接適用國際市場，並將在國際市場取得成功。

儘管 Roku 今年股價飆漲，但單就本月跌幅卻約莫 30%。與此同時，Netflix (NFLX-US) 週五也重挫 5.5% 至 270.75 美元。