川普政府宣布新房產金融改革計畫 抵押貸款巨頭「二房」有望脫離接管

週四 (5 日) 川普政府宣布對房地產金融體系進行全面性改革計畫，其中，針對兩大抵押貸款巨頭：「二房」房利美 (Fannie Mae) 與房地美 (Freddie Mac) ，預計將結束遭政府持續接管的局面。

金融海嘯之後，「二房」就一直在政府的救助接管之下。美國財政部官員表示，政府的這項新計畫，目的是在加強對納稅人的保護，並增加非公營部門的競爭力。

財政部希望藉由企業資本重組的方式，來展開二房脫離接管的計畫。儘管未來何時取消對二房的接管，是由聯邦住房金融局 (Federal Housing Finance Agency) 決定。聯邦住房金融局是目前監管二房與其他 11 家聯邦住房貸款銀行的機構。

這份改革計畫書長達 53 頁，不過對具體的施行措施描述較少。而二房如何進行資本重組計劃，也涉及多個相關利益單位，將會是複雜且漫長的過程。

不過財政部表示，這項資本重組計畫，並非結束二房的所有獲利分配，因這項股利分配是包括在財政部特別股的協議當中。財政部計畫讓二房保有更多的收益，來提高資本緩衝的能力，減少支付給財政部的股利。不過計劃沒有明確表示相關的細部金額與時間表。

2012 年歐巴馬時期，開始將二房的盈餘全面性地配發股利，取代 2008 年二房遭政府救助時，分配 10% 股利的計畫。目前二房的保留盈餘約為 30 億美元。

房利美與房地美過去幾年非常賺錢，因整體房市表現強勁，且二房對貸款機構收取了高費用與高價值的貸款組合。根據財政部資料，截至今年第二季，二房對財政部共支付了 3011 億美元的股利，這金額遠遠大於金融危機時，財政部對二房救助的 1097 億美元。

現任聯邦住房金融局局長 Mark Calabria 先前曾表示，財政部結束了救助計畫後，就算讓二房保留較多的盈餘，也仍不足以讓二房進行資本重組，無法真正順利地脫離政府接管。因此可能還需要尋求其他的籌資方式。

這項計畫還需要政府、聯邦住房金融局與國會等相關單位的漫長討論，真正改革的時間點仍不會太快。不過目前反對改革的一項理由是，房地產金融體系目前沒有看到危機，且運作持續發揮作用。

儘管這項計畫沒有針對二房的普通股改革描述，不過相關消息已激勵二房股價上揚。