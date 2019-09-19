岡拉克：2020大選前經濟衰退可能性上升 Fed恐推行輕量版QE

「新債王」DoubleLine 執行長岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 週三表示，2020 年總統大選前陷入經濟衰退的可能性正在上升，美國 Fed 恐怕得啟動量化寬鬆 (QE) 以增加貨幣供應量。

他在 CNBC 財經節目上表示，「現在 Fed 恐怕得做一件事，就是啟動我所謂的『輕量版 QE』，意思是回頭擴大他們的資產負債表以符合貨幣的增加，讓系統中的自由儲備更高。」

岡拉克本週稍早強調短期貨幣市場的「混亂」，以及聯邦資金目標利率的移動「令人驚喜」，這讓央行進行十年以來首次回購操作。

「顯然短期利率脫離 Fed 掌控，即使是很短暫也有問題，問題在於系統中沒有足夠的儲備來提供流動性，在我看來，Fed 似乎急著要再次開始擴張資產負債表。」

岡拉克週二預測，由於對全球經濟放緩的擔憂，今年利率已經觸底，接下來 QE 將會推升長期借貸成本。「從歷史上來看，QE 事實上與長期利率上升相關。」

岡拉克補充，上個月債券市場殖利率驟降，是因為避險所驅動的「恐慌性買盤」。

經濟衰退

岡拉克表示，「經濟數據是有改善一點，但我仍認為，放在一起看時，似乎 2020 年大選前陷入經濟衰退的可能性正在提升。」

他稱他在評斷經濟衰退可能性時衡量眾多標準，但最偏好的指標是消費者信心。

他解釋，消費者對未來感到越來越嚴峻，但對現在的感覺還可以，這種分歧通常會發生在經濟衰退之前，他也提出 ISM 製造業數據顯示產業萎縮，作為未來經濟衰退的佐證之一。

「每回經濟衰退前都會發生一種令人信服的模式就是，消費者首先開始對未來感覺悲觀，他們認為『未來比我現在感受到的還糟糕』。這情形剛剛開始，這種對未來的觀點會越來越嚴峻。」

「這給你一道通知，就像殖利率曲線反轉那樣，通知你應該要開始關注經濟衰退了，接下來消費者會持續對未來悲觀，且對現在的態度也會開始惡化，而這一切已經開始了。」

然而，岡拉克也承認，現在經濟數據不像一個月前殖利率曲線反轉時那麼可怕。