英國央行維持利率0.75%不變 符合預期

英國央行 (BOE) 週四維持利率不變，因為英國脫歐的不確定性，繼續籠罩著這個世界第 5 大經濟體。

在英國即將離開歐盟前不到 45 天的時間，卡尼 (Mark Carney) 領導的英國央行九人貨幣政策委員會一致投票，決定將利率維持在 0.75%，符合外界預期。

政策發布後，英鎊幾乎沒有變化，交易價格在 1.2467 美元左右。不過隨容克 (Jean-Claude Juncker) 發表脫歐的樂觀言論，英鎊兌美元盤中一度漲至 1.260，創 2 個月新高。

英國央行政策制定者重申，硬脫歐將將減緩經濟成長並帶來通膨。不過，央行同時警告，如果脫歐時間再一次延後，可能仍將造成經濟進一步疲軟。

央行在發布的新聞稿中說，政治事件可能會導致對英國與歐盟貿易關係的不確定性，這些不確定性持續的時間愈長，特別在當前全球經濟成長放緩的環境下，需求成長的可能性愈低，造成供給過剩的難題。

英國首相強生 (Boris Johnson) 之前表明，將盡全力在 10 月 31 日前脫歐，不管有無達成協議。英國議會投票結果則要求，如果強生無法很快與歐盟談成協議，要延遲脫歐。

在英國做出利率決議前，英國通膨來到近 3 年低點，8 月的 CPI 落到 1.7%，央行的目標值為 2%。

英國 GDP 在第 2 季為萎縮 0.2%，預計第 3 季可成長 0.2%，儘管略低於預期的 0.3%，但可使英國避免出現技術性經濟衰退。