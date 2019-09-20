三星全新伺服器等級SSD 號稱Never Die！

南韓三星電子在週四 (19 日)，推出 19 款伺服器等級大容量 PCIe Gen4 NVMe SSD。新產品採用 3 項全新技術，就算有部分的 NAND 快閃記憶體發生錯誤，仍可維持正常運作。新產品被三星電子冠上「Never Die」的稱號，強調這幾款 SSD 的耐用性與可靠度。

(圖片：Investing.com)

用於取代桌機、筆電中的傳統硬碟，SSD 在產品內部有數百個 NAND 快閃記憶體顆粒，以過去的技術，只要有部分顆粒發生故障，就必須全部更換。而三星的新產品，即使內部有部分 NAND 快閃記憶體顆粒發生問題，也會自動找出原本存放在故障顆粒中的資料，並自行重新配置到其它正常的顆粒當中。

三星電子運用最新的 FIP (Fail-in-place) 技術，可確保 SSD 不會因為部分顆粒的故障，就失去儲存其中的寶貴資料。

此外，還有將一個 SSD 分割成最多 64 個單位的虛擬化技術，允許多名使用者同時進行資料的獨立讀取或寫入。這項技術可讓提供雲端服務的廠商，以單顆 SSD 資源來服務更多的用戶，並降低虛擬化處理對伺服器 CPU 所造成的負荷量。

還有 V-NAND 機器學習技術，運用大數據，在資料的讀取上，速度較上一代產品提升了 2 倍，容量也增加到 30.72TB。

三星的新產品分為 PM1733 和 PM1735 兩個產品線，有 2.5 吋 U.2 與 HHHL 兩種介面，容量從 0.8TB 到 32.72TB 不等。讀取速度方面，U.2 介面達每秒 6.4GB，HHHL 介面達每秒 8GB。寫入速度方面，兩者同為每秒 3.8GB。