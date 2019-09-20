【馮冠華專欄】捨港取A！

9 月 20 日推介 - 南方 A50（2822）

1）上日港股市況總結：恆指週四繼續疲弱。指數以全日高位高開 67 點後即遇沽壓，最差時曾下跌 382 點，低見 26372 點。及後跌幅有所收窄，最終以 26469 點收盤，下跌 285 點並錄 4 連跌。成交金額按日上升約 19% 至 706 億。港股通南下轉為淨流入，金額約港幣 3.7 億。滬深股通北上維持淨流入，金額約人民幣 27 億。藍籌 4 升 44 跌 2 持平。



板塊方面，又是手機設備、半導體及軟件股表現較突出，燃氣及彩電股也不俗。做空方面，佔大市成交持平在約 14.7%。牛熊證街貨最新比例為 62:38，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 73:27；重貨區方面，熊證下移至 26900-26949，牛證則下移至 26300-26349。恆指期貨夜市收報 26522，上升 39 點，高水 53 點。港股 ADR 上升 5 點，相等於恆指 26474 點。

簡評：昨天上證以接近 3000 點的全日高位收盤，但恆指再一次背馳下跌，成交低迷且跌幅逾 1%，是亞太區內最差之表現者。雖然盤中人民幣離岸價甚為疲弱，但筆者估計，弱勢是和衍生工具的操作有關。畢竟昨天的一跌，三個牛證重貨區，包括 26400-26699 的牛證均全被收回；也應驗了昨天筆者早報的標題「屠牛風險仍在」。四連跌後的港股，看來短線已有點超賣。



指標上，南下資金轉回淨流入，做空比率也沒有攀升，屠牛後尾市也收復一點失地，這些都是不錯的反彈基礎。能否扭轉劣勢，A 股將擔當重要角色。上證會否在富時及道瓊斯的調整日發難，以及今天 LPR(貸款市場報價利率) 的第二次報價，均屬需要注意的變數。

強者越強，炒股不炒市是過去幾天的常態，尤以手機設備股為甚；但昨天晚上華為 Mate 30 的發佈會，以及蘋果股價回軟或構成一個反高潮，特別是若大市有所反彈，手機設備股或成熱錢的輪換對象。當然，在 5G 換機潮將至下，長綫投資者應不用太擔心。

忠實的讀者們，應知道筆者在近週染上頑疾，指的是「週五推介恐懼症」。從傳媒得知，這週末香港示威者的行動，包括元朗靜坐及再堵塞機場行動；筆者真的不願猜測事態的發展。簡單説，如果要找低垂的水果 （low hanging fruit)，仍是捨港取 A，南方 A50（2822）應是不錯的選擇！若讀者選擇偏向虎山行，在同樣概念下，建議留意本港上市的內險或中資券商股；平保（2318）、中信證券（6030）及中金（3918）等也不用多作介紹。

2）美股上日市況總結：美股三大指數個別發展，當中道指曾下跌 52 點或 0.19%，標指約持平而納指則上升 0.07%。十年期債息回落至 1.787%，美滙指數回落至 98.36，紐約期油最新報 58.68 美元。

3）個股訊息 （信報、經濟日報及明報）：中國聯通（762）公布，8 月移動出賬用戶淨增 18.4 萬戶，累計用戶數達 3.25 億戶。其中，4G 用戶當月淨增 506.2 萬戶，累計用戶數達 2.48 億戶。固網業務方面，8 月固網寬帶用戶累計 8397.5 萬戶，淨增 29.5 萬戶。本地電話用戶累計 5425.5 萬戶，當月淨流失 3.6 萬戶。

澳洲成峰高教（1752）公布，截至 6 月底止，全年盈利 413.9 萬元（澳元，下同），按年增長 1.67 倍，每股盈利 0.161 仙，派末期息 0.4 港仙。

新鴻基地產（16）旗下西南九龍匯璽 III，昨天正式開售 352 伙。市場消息透露，截至下午 6 時許，已有 300 多個單位獲得買家認購，佔首輪銷售單位逾 90%。料發展商短期將加推單位應市，周五（20 日）亦將公布最新銷售部署。

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