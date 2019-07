新莊副都心小宅崛起 買3房千萬有找

為符合自住客在地段、預算、房間數的購屋需求,永陞、新潤、鉅陞三建商聯手在新莊副都心推出「聯合公園」建案,主打 3 房宅總價 918 萬元起,為雙北房市投下一記震撼彈,僅廣告看板上架 11 天即吸引 600 組預約客看屋。

「新莊副都心」機捷、環狀線、新莊線匯聚,使副都心為雙北唯一擁有三條捷運線通過的重劃區。國家級旗艦建設陸續到位,斥資 70 億元中央合署聯合辦公大樓已進駐,將帶來超過 3500 位公職員;預計於 2020 年完工開幕的「新莊 AU 捷運商城」總計 400 多個專櫃,引進國際精品、經典美食、美麗華新影城、VR 遊戲館、sony 旗下的音樂場館等,估計可創造 2600 個以上的就業機會,國家電影文化中心、凱悅嘉軒酒店分別預計於 2020、2021 年完工,2022 年則迎來宏匯 i-Tower,鴻儒複合式企業總部亦入主,尚有黃金三磚產業計畫、國際影視中心、新莊國際創新園區等,可預見龐大的消費與就業人潮將洶湧而至,形塑「下一個新板特區」,創造千億產值的燙金城市。

海悅國際總經理王俊傑表示,看好新莊副都心歷經房市盤整修正,價格趨向合理化,此次永陞建設、新潤建設以及鉅陞建設都是北北桃人氣、買氣名列前茅績優建商。

由永陞建設、新潤建設、鉅陞建設三強聯軍的「聯合公園」,座落於 4800 坪溼地公園第一排,基地面積 2073 坪、3 面臨路,距離機捷「新莊副都心」站 700 米, 王俊傑強調,「聯合公園」除擁有永陞建設的精湛工藝外,也將引入新潤建設的十大暖心服務,鉅陞建設的 ALL IN ONE 購屋一條龍及有感建築,空間、坪效規劃、售後服務,而副都心新莊濕地公園、富貴路一帶新舊案量不小,但不少個案都屬一般事務所用途,至於「聯合公園」則是全區罕見純住宅規劃,備具市場競爭力。